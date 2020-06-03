Мишустин распорядился проанализировать применение указов мэра Москвы

Лидия Мартынова

Председатель правительства России Михаил Мишустин дал ряд поручений по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

Так, одно из них посвящено анализу принятых для борьбы с инфекцией правовых актов и их применения, влияющих на права и свободы граждан.

"Минюсту России, Минздраву России, Роспотребнадзору проанализировать совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, обратив особое внимание на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан", – говорится в сообщении.

Владимир Путин 15 марта подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по противодействию распространения коронавируса. Ею руководит мэр Москвы Сергей Собянин. Более того, столичный градоначальник стал первым заместителем Мишустина в координационном совете.