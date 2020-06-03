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Мишустин распорядился проанализировать применение указов мэра Москвы

Мишустин распорядился проанализировать применение указов мэра Москвы
Председатель правительства России Михаил Мишустин дал ряд поручений по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

Так, одно из них посвящено анализу принятых для борьбы с инфекцией правовых актов и их применения, влияющих на права и свободы граждан.

"Минюсту России, Минздраву России, Роспотребнадзору проанализировать совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, обратив особое внимание на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан", – говорится в сообщении.


Владимир Путин 15 марта подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по противодействию распространения коронавируса. Ею руководит мэр Москвы Сергей Собянин. Более того, столичный градоначальник стал первым заместителем Мишустина в координационном совете.
# Россия
По материалам: ria.ru

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