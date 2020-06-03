Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Молдавская оппозиция требует отказаться от российского газа

Молдавская оппозиция требует отказаться от российского газа

Молдавская оппозиция требует отказаться от российского газа

Фракция оппозиционной партии Андрея Нэстасе «Платформа Достоинство и правда» выступила с заявлением о необходимости диверсификации поставок газа в Молдавию и отказа от монопольного договора с российским концерном «Газпром». По мнению представителя парламентской оппозиции, в условиях систематического снижения цен на газ на европейском рынке «Кишинев вынужден закупать газ в России в три раза дороже среднеевропейских цен на сырье».

«Все газопроводные сети Молдавии принадлежат компании MoldovaGaz, контролируемой российским „Газпромом“, а строительство газопровода Яссы — Кишинев искусственно задерживается в течение нескольких лет», — заявил Нэстасе.

По представленным ППДП расчетам, из-за того, что власти страны отдают приоритет российскому поставщику бюджет Молдавии в прошлом году понес убытки на сумму около $ 120 млн.

В качестве положительного примера последствий отказа от российского газа Нэстасе привел Украину, где, по его словам, демонополизация привела к резкому снижению тарифов для населения.

Нэстасе потребовал от правительства Молдавии предоставить информацию об обеспечении республики природным газом из альтернативных источников с указанием деталей ценовой политики.

«Платформа DA считает, что Молдавия не должна более быть чьим-либо вассалом из-за чрезмерной зависимости от энергоносителей из одного источника», — заключил Андрей Нэстасе.

Напомним, ранее глава «Молдовагаза» Вадим Чебан подтвердил, что заявленный ввод в эксплуатацию газопровода, связывающего Молдавию с Румынией, откладывается еще на несколько лет. По его прогнозам, это произойдет не раньше 2023 года.

В 2020 году будет сдана в эксплуатацию лишь одна часть газопровода. Магистраль стоимостью € 174,25 млн Унгены — Кишинев представляет собой второй этап проекта по взаимоподключению Яссы — Кишинев, протяженность которого составляет около 120 километров. Он позволяет импортировать из Румынии в Молдавию 1,5 млрд кубометров газа в год. Первый этап этого проекта завершили в 2014 году, тогда было закончено строительство газопровода Яссы — Унгены. В настоящее время идет строительство трех насосных станций и центра управления в Гидигиче, оно столкнулось с отсутствием финансирования.

Газопровод Яссы — Унгены начали строить в 2013 году. Тогда молдавские власти обещали сдать его в эксплуатацию в четвертом квартале 2017 года, затем перенесли этот срок на конец 2018 года. Затем пообещали его запустить в 2020 году.

ИА Newstes сообщало, что в конце прошлого года Молдавия столкнулась с кризисом поставки российского газа в регион из-за того, что до последнего момента не было договоренности о транзите через Украину. Власти страны тогда рассматривали несколько запасных вариантов решения ситуации.

«Первый сценарий — это поставка газа через Трансбалканский коридор, через „Турецкий поток“. Вся инфраструктура уже построена. Второй резервный сценарий — это прямая покупка газа у других поставщиков, например, Румынии или Европы. Третий вариант — резервный, и я уверен, что мы до этого не дойдем, — это использование на определенный период государственных резервов топлива», — говорил глава правительства Ион Кику.

С 1 января 2020 года Молдавия продолжила получать российский газ по традиционному маршруту, а цена за него была снижена. Она составила $ 173 за 1 тыс. кубометров, вместо $ 235 на начало 2019 года. А с 1 октября Москва предоставляет Кишиневу скидку в размере $ 10−15. Это стало возможным после переговоров премьер-министра РМ с российским коллегой.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Украина определила дату заседания МВФ по представлению кредита
Украина определила дату заседания МВФ по представлению кредита
Сделка ОПЕК+ столкнулась с противоречиями
Сделка ОПЕК+ столкнулась с противоречиями
Минздрав обновил рекомендации по диагностике и лечению коронавируса
Минздрав обновил рекомендации по диагностике и лечению коронавируса
В Минздраве рассказали о симптомах COVID-19 у пожилых людей
В Минздраве рассказали о симптомах COVID-19 у пожилых людей
Теодор Курентзис покажет ретроспективу Дягилевского фестиваля 12 июня
Теодор Курентзис покажет ретроспективу Дягилевского фестиваля 12 июня
ОПЕК представила свои оценки рынка нефти
ОПЕК представила свои оценки рынка нефти
Молдавская оппозиция требует отказаться от российского газа
Молдавская оппозиция требует отказаться от российского газа
Горячая линия по вопросам проведения ГИА-2020 пройдет 18 июня
Горячая линия по вопросам проведения ГИА-2020 пройдет 18 июня
Ветераны ЦРУ сравнили Трампа с Хусейном и Каддафи
Ветераны ЦРУ сравнили Трампа с Хусейном и Каддафи
Путин проведет встречу с главой Югры
Путин проведет встречу с главой Югры
Телеведущая покончила с собой после отказа возлюбленного жениться на ней
Телеведущая покончила с собой после отказа возлюбленного жениться на
Певица Рита Дакота чуть не стала жертвой серийного убийцы
Певица Рита Дакота чуть не стала жертвой серийного убийцы

Топ на сегодня

В ожидании "безумных перемен". Климкина хватил апокалипсический удар
В ожидании "безумных перемен". Климкина хватил апокалипсический удар
81-летний король Ойо отпраздновал 22-летие своей жены, которую ему "подарили"
81-летний король Ойо отпраздновал 22-летие своей жены, которую ему
В ЦИК заинтересованы в опыте ЕР по проведению дистанционного голосования
В ЦИК заинтересованы в опыте ЕР по проведению дистанционного
"Максимальная защита здоровья"": эксперт оценил меры ЦИК по обеспечению безопасности на голосовании по поправкам
"Максимальная защита здоровья"": эксперт оценил меры ЦИК по
В Вашингтоне продолжаются протесты, несмотря на комендантский час
В Вашингтоне продолжаются протесты, несмотря на комендантский час

Еще по теме

"Газпром" продлил на три года контракты с Молдавией
Партии правой оппозиции Молдавии выдвинули Санду кандидатом в президенты
В Молдавии разрабатывают альтернативные пути поставок российского газа
Протестующие в Кишиневе перекрыли главный проспект