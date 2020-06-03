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Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков пишет философские стихи на фоне слухов об их разводе: "Я вышел из тела"

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков пишет философские стихи на фоне слухов об их разводе: "Я вышел из тела"

Еще в середине мая в прессе поползли слухи о расставании 33-летней Полины Гагариной и 42-летнего Дмитрия Исхакова после пяти лет брака. Журналисты одного из российских изданий сообщили, что в разговоре с ними фотограф не стал отрицать факт разрыва с женой. С тех пор ни сама Гагарина, ни Искахов никаких комментариев по этой теме не давали.

И если Полина хранит абсолютное молчание, а в инстаграме в основном публикует фото с детьми и снимки со съемок шоу "Голос", то ее муж активно делится с фолловерами своими переживаниями в микроблоге. Вот уже несколько дней подряд он публикует философские стихи собственного сочинения, в которых многие интернет-пользователи считывают его переживания по поводу возможного разрыва с женой.


Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина

Мне легко и свободно, я вышел из тела,Пусть полежит, оно очень устало,Куда-то стремилось, чего-то хотело,Страдало, болело и вот перестало.Куда же теперь? Отсюда подальше,В иные миры, где чувства острее,Не ждите меня, вернусь я не раньше,Чем время угаснет и солнце истлеет,

— поделился своей лирикой Исхаков.


Дмитрий Исхаков

Многие интернет-пользователи сочли, что этим многозначительным стихотворением Дмитрий только подтвердил разрыв с Гагариной, и принялись поддерживать его в комментариях. Многие посчитали, что в строках Исхакова даже прослеживаются суицидальные мотивы, и сделали вывод, что расставание с певицей дается ему нелегко.


Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина

Вчера же Дмитрий опубликовал в инстаграме новое стихотворение, посвященное карантину. В посте он также рассказал, почему выносит все эмоции на свою 170-тысячную аудиторию в инстаграме:

Знаете, я подумал, может зря я публикую. Зачем? Столько личных эмоций и напоказ. Даже звонят, говорят не делай так. А я вот рассудил, разве стыдно мне за мои стихи?! Не стыдно. Внутреннюю цензуру они прошли. Есть печать и все документы. Усы, лапы и хвост. И если хоть одному человеку срезонирует мое творчество, буду рад. Да даже если никому не зайдет, ну что ж. Тоже не беда. Вот как я думаю. Да захочу — вообще запою! Думаю, никого не обижу, зная, что многие сами так считают, да и ни для кого это не секрет, что эстрада у нас убогая. Почему бы и нет? Хуже не станет. Ждите меня на следующем "Голосе"... Или через один. Ну а так называемые "журналисты", с них-то что взять. Пусть пишут. Это их работа. У меня с ними нет, не было и, надеюсь, никаких контактов не будет (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).


Дмитрий Исхаков

Некоторые подписчики сочли, что Дмитрий упомянул в своем посте шоу "Голос", чтобы как-то задеть Полину Гагарину, которая является одной из ведущих этого проекта на Первом канале. Кроме того, фолловеры поддержали порыв Исхакова и посоветовали ему и дальше делиться плодами своего творчества в соцсетях.

Напомним, что роман Дмитрия Исхакова и Полины Гагариной начался в 2013 году, а через год они поженились. В браке супруги воспитывали общую трехлетнюю дочь Мию и 12-летнего сына певицы от первого брака Андрея. У Дмитрия и Андрея были теплые дружеские отношения. Фотограф даже публично признавался, что гордится успехами в школе и хорошим воспитанием мальчика.

По слухам, Гагарина и Исхаков еще официально не подали на развод, но при этом певица уже уволила мужа с должности директора своей компании. Поговаривают также, что Дмитрий и Полина уже несколько месяцев не живут под одной крышей.


Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина с детьми
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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