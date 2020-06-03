Нацплан восстановления экономики обойдется в 5 трлн рублей — Мишустин

Алексей Вольцев

Для того, чтобы Россия вышла на устойчивый рост ВВП на уровне выше докризисного для реализации общенационального плана восстановления экономики потребуется около 5 трлн рублей. Об этом, как сообщает ТАСС, президенту РФ Владимиру Путину доложил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Стоимость его (нацплана) реализации примерно за два года составит около 5 трлн рублей… Уже к концу периода восстановления мы должны выйти на устойчивый долгосрочный рост экономики, превышающий докризисный уровень, а реальные денежные доходы населения должны стабильно расти», — сказал глава кабмина.

Основными целями нацплана он назвал преодоление спада экономики, вызванного коронавирусом, и выход на устойчивые темпы роста ВВП, что позволит стабильно наращивать реальные доходы граждан. По словам Мишустина, эта задача будет решаться за счет целого комплекса мер, среди которых усиление инвестиционной активности, использование современных цифровых технологий, повышение уровня образования, быстрое и качественное строительство жилья.

По словам Мишустина, план предполагается реализовать в три этапа. На первом этапе, до конца третьего квартала текущего года, стоит задача стабилизировать ситуацию и не допустить дальнейшего падения доходов людей. На втором этапе, до второго квартала 2021 года, планируется завершить процесс восстановления экономики, снизить уровень безработицы и обеспечить рост доходов граждан до уровня, который сопоставим с уровнем 2019 года. На завершающем этапе, в третьем-четвертом квартале 2021 года, правительство рассчитывает выйти на траекторию устойчивого долгосрочного роста экономики.

«При этом мы сократим уровень бедности и увеличим количество граждан, чьи доходы превысят уровень прожиточного минимума», — сказал Мишустин.

Как ранее уже сообщало ИА Newstes, президент России Владимир Путин оценил работу правительства РФ по разработке плана восстановления экономики. Путин отметил, что «представленный документ можно взять за основу».