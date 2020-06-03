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Объявлен список фильмов, отобранных в этом году Каннским фестивалем

Объявлен список фильмов, отобранных в этом году Каннским фестивалем
Пьер Лескюр и Тьери Фремо объявили официальную программу 73-го Каннского фестиваля из 56 фильмов, сообщается на официальной странице смотра.

В нее вошли, в частности, "Французский диспетчер" Уэса Андерсона и "Лето 85-го" Франсуа Озона.

"Эти картины будет сопровождать логотип фестиваля во время их показа в кинотеатрах и на других смотрах", – говорится в официальном сообщении на сайте.


Всего эксперты просмотрели 2067 лент. Их количество в этом году впервые превысило две тысячи. В прошлом году отборочный комитет выбирал из 1845 работ.


Фестиваль должен был проходить в этом году с 12 по 23 мая, но 19 марта решено было перенести его на начало июля, а в апреле организаторы объявили, что смотр в привычном формате в этом году проходить не будет, но официальная программа будет представлена.

Гендиректор фестиваля Тьерри Фремо ранее сообщал, что отобранные для 73-го Каннского кинофестиваля фильмы планируется выпустить в прокат до весны 2021 года, данные картины не смогут принять участие в смотре следующего года. Также он рассчитывает, что в следующем году жюри смотра вновь станет американский режиссер Спайк Ли.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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