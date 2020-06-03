Оценена эффективность доступных кредитов во время коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Глава департамента исследований и прогнозирования Центробанка Александр Морозов оценил эффективность смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), обеспечивающей дешевые кредиты, во время коронавируса, сообщает «Интерфакс».

По словам Морозова, смягчение ДКП, выражающееся в снижении ключевой ставки ЦБ, имеет ограниченное действие, поскольку потенциальные заемщики — граждане и компании — не заинтересованы в кредитах, даже на улучшенных условиях.

«Когда ситуация улучшится, финансовые рынки стабилизируются, и экономика начнет восстанавливаться, будет больше возможностей для смягчения политики», — отметил Морозов. По его словам, в нынешней ситуации финансовым властям разумнее было бы сфокусироваться на финансовой стабильности.

За последнее время ЦБ несколько раз снижал ключевую ставку. В последний раз — на заседании 24 апреля — до 5,5 процента годовых. Ставка определяет стоимость заимствований коммерческих банков у регулятора и служит бенчмарком для общего уровня ставок на рынке.

При необходимости стимулирования экономики (в том числе во время кризисов) центробанки снижают ставки в расчете на то, что население и бизнес начнут активнее брать кредиты и тем самым создавать спрос. При перегреве экономики ставки, напротив, повышаются.