Онищенко не увидел необходимости в тотальной вакцинации

Вадим Карасев

Бывший глава Роспотребнадзора, ученый Геннадий Онищенко заявил на телеканале «Звезда», что не видит надобности в обязательной вакцинации от коронавируса для всех граждан. Его мнение приводит РБК.

По словам эксперта, с точки зрения науки причин для всеобщей вакцинации нет. И добавил, что прививать нужно, в первую очередь, людей пожилого возраста, так как они входят в группу риска по медицинским показаниям. Еще есть профессии, которые попадают в группу риска. Это люди, вынужденные в силу своей работы постоянно контактировать с другими людьми. В пример Онищенко привел работников торговли.

Однако высказывались и противоположные точки зрения. Например, академик Николай Брико утверждал, что для окончательной победы над инфекцией необходимо привить 95% населения. По его мнению, это остановит распространение вируса, так как не будет благоприятной почвы для размножения.

Ранее в правительстве заявили о возможном начале массовой вакцинации уже осенью этого года, если разработанная вакцина успешно пройдет испытания.

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