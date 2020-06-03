Онищенко не видит смысла в тотальной вакцинации от коронавируса

Влада Некрасова

В тотальной вакцинации от коронавируса нет смысла, считает бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко, который высказал свое мнение в эфире телеканала «Звезда».

По его мнению, в первую очередь, вакцина понадобится людям, которые входят в группу риска. Это, прежде всего, пожилые жители страны.

Кроме того, вакцина понадобится группе по профессиональному признаку, например, медикам и работникам торговли, которым сложно избежать общения с заболевшими.

«Научной необходимости в тотальной вакцинации нет. Я как специалист в этой области практики, ученый, говорю, что ее не будет, но это моя точка зрения», — заявил Онищенко.

ИА Newstes уже сообщало, что в России сейчас разрабатывают несколько вакцин от коронавируса. Специалисты Минобороны, в частности, уже провели испытание на животных.