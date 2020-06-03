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Онлайн-фестиваль «РОББО 2020» собрал свыше 90 тыс. человек

Онлайн-фестиваль «РОББО 2020» собрал свыше 90 тыс. человек

Мастер-классы по программированию и робототехнике на площадке соцсети «ВКонтакте» посмотрели свыше 90 тысяч участников V Международного открытого робототехнического фестиваля «РОББО 2020», сообщает Министерство просвещения Российской Федерации на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На конкурсы и соревнования в рамках фестиваля поступило более 500 работ. Участники представляли проекты по Scratch-программированию, созданию роботов, 3D-моделированию, а также презентовали программируемые электронные устройства и умный дом.

Для всех желающих в открытом доступе сохранены записи мастер-классов преподавателей сети школ робототехники ROBBOClub.ru, которая выступила организатором ежегодного фестиваля.

Он проводится при поддержке Кружкового движения Национальной технологической инициативы и, как и другие проекты, направлен на поддержку талантливых детей страны.

# Общество
По материалам: edu.ru

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