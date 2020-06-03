ОПЕК представила свои оценки рынка нефти

Влада Некрасова

Секретариат ОПЕК представил делегациям свои оценки рынка нефти, которыми альянс ОПЕК+ будет руководствоваться, принимая решение на предстоящей министерской встрече, однако худший период для нефти еще не пройден, рассказал в интервью РИА Новости министр горнорудной промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбага Обианг Лима.

"Думаю, что мы делаем сейчас, что ОПЕК всегда делает, мы мониторим, какое влияние оказывается сейчас и на предложение, и на спрос, и на цены. Этот мониторинг лежит в зоне ответственности Секретариата (ОПЕК – ред.). И недавно Секретариат прислал делегациям различные оценки ситуации. На основе этой оценки будет вынесена рекомендация министрам (по судьбе сделки ОПЕК+ - ред.)", - рассказал министр о том, какие обсуждения сейчас ведут страны ОПЕК+ по судьбе соглашения о сокращении добычи нефти.