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ОПЕК представила свои оценки рынка нефти

ОПЕК представила свои оценки рынка нефти
Секретариат ОПЕК представил делегациям свои оценки рынка нефти, которыми альянс ОПЕК+ будет руководствоваться, принимая решение на предстоящей министерской встрече, однако худший период для нефти еще не пройден, рассказал в интервью РИА Новости министр горнорудной промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбага Обианг Лима.

"Думаю, что мы делаем сейчас, что ОПЕК всегда делает, мы мониторим, какое влияние оказывается сейчас и на предложение, и на спрос, и на цены. Этот мониторинг лежит в зоне ответственности Секретариата (ОПЕК – ред.). И недавно Секретариат прислал делегациям различные оценки ситуации. На основе этой оценки будет вынесена рекомендация министрам (по судьбе сделки ОПЕК+ - ред.)", - рассказал министр о том, какие обсуждения сейчас ведут страны ОПЕК+ по судьбе соглашения о сокращении добычи нефти.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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