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Операторы горячей линии разъясняют родителям особенности летней оздоровительной кампании

Операторы горячей линии разъясняют родителям особенности летней оздоровительной кампании

Ресурсный центр в сфере организации отдыха и оздоровления детей, открытый по поручению Минпросвещения России, начал работу с 22 мая, и в период до 2 июня специалисты обработали 982 запроса из 57 регионов, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

За это время число телефонных обращений составило 835, на электронную почту поступило 143 запроса.

95% от общего количества звонков было зафиксировано от родителей. Их интересовало, когда начнутся смены в лагерях, как отправить ребенка в лагерь, как получить путевку, будут ли работать пришкольные лагеря, какие дополнительные меры будут приняты для обеспечения безопасности детей, в каком режиме будут работать Всероссийские детские центры «Смена», «Океан» и «Орленок» и Международный детский центр «Артек».

Операторы информировали, что Минпросвещения России рекомендовало субъектам Российской Федерации начать летнюю оздоровительную кампанию с 1 июля. Однако они могут принять решение и о более раннем старте, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации и опираясь на мнение территориального органа Роспотребнадзора.

Специалисты Ресурсного центра уточняли, что перед поездкой и во время смены среди детей и сотрудников организаций отдыха и оздоровления будет проводиться тестирование на коронавирусную инфекцию. Чтобы обеспечить безопасность детей во время перевозки, для них организуют «зеленые коридоры» на вокзалах и в аэропортах.

Вопросы от представителей организаций отдыха детей и их оздоровления и от уполномоченных органов субъектов Российской Федерации преимущественно касались рекомендаций Роспотребнадзора.

Вожатые спрашивали, как будет организована летняя практика в детских лагерях и как можно устроиться туда на работу.

Телефон горячей линии Ресурсного центра в сфере организации отдыха и оздоровления детей: +8 (800) 444-35-38, вопросы также принимаются по электронной почте: [email protected]

# Общество
По материалам: edu.ru

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