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От Google потребовали пять миллиардов долларов за сбор данных в режиме инкогнито

От Google потребовали пять миллиардов долларов за сбор данных в режиме инкогнитоФото: Robert Galbraith / Getty Images

К корпорации Google подан групповой иск с требованием выплатить не менее пяти миллиардов долларов за то, что компания нарушила приватность миллионов пользователей, собирая их личные данные через браузеры в режиме инкогнито, передает Reuters.

Обращение было подано в суд американского города Сан-Хосе, штат Калифорния. В нем истец обвинил Alphabet, материнскую компанию Google, в том, что техногигант тайно собирал информацию о посещаемых пользователям сайтах и просматриваемом контенте в режиме инкогнито.

Согласно иску, Google через полученные данные узнавал о друзьях пользователей, их увлечениях, любимой еде, предпочтениях в покупках и «самых личных и потенциально смущающих вещах».

В жалобе говорится, что Google собирала информацию через собственные продукты — Google Analytics, Google Ad Manager и другие приложения и плагины веб-сайтов. В их число включены и приложения для смартфонов, независимо от того, нажимал ли пользователь на работающие через Google рекламные объявления.

В ноябре 2019 года сообщалось о проекте Google, для которого втайне от пользователей собирали данные миллионов пациентов медицинских учреждений. Утверждалось, что инициатива направлена на внедрение Google в индустрию здравоохранения.

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По материалам: lenta.ru

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