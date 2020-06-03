Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Открытие ростовских пляжей отложили на неопределенный срок

Открытие ростовских пляжей отложили на неопределенный срок

Ростовские пляжи к купальному сезону готовы, но закрыты до особого распоряжения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Каждый год пляжный сезон ростовчане открывали в первый день лета. Однако в этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы – посещение мест массового отдыха на воде под запретом.

Пока что пляжи посетила комиссия, которая убедилась в готовности объектов к началу сезона. Было проверено три муниципальных пляжа: «Дружба», «Левобережный» и на Зеленом острове.

Все три пляжа готовы принять отдыхающих: санитарная обработка территорий проведена, кабинки, навесы, урны и пандусы присутствуют, медицинские пункты и спасательные посты оборудованы. Но отдыхать на реке пока нельзя.

Ранее депутат Госдумы Михаил Дегтярев назвал предположительную дату открытия пляжей. По словам чиновника, это можно будет сделать по всей стране 1 июля. Депутат также призвал граждан обратить внимание на внутренний туризм и не стремиться этим летом попасть за границу, так как это небезопасно.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

На Кубани запустили программу для поддержки предпринимателей-инноваторов
На Кубани запустили программу для поддержки
Древесные кольца пролили свет на историю Эдинбургского собора
Древесные кольца пролили свет на историю Эдинбургского собора
Детский телеканал прервал эфир и присоединился к протестам в США
Детский телеканал прервал эфир и присоединился к протестам в США
Ситуацию с коронавирусом в ряде российских регионов посчитали напряженной
Ситуацию с коронавирусом в ряде российских регионов посчитали
Исполнительницу хита Murder on the Dancefloor госпитализировали
Исполнительницу хита Murder on the Dancefloor госпитализировали
В Норильске разлив топлива, власти ввели режим ЧС. Что происходит?
В Норильске разлив топлива, власти ввели режим ЧС. Что происходит?
Объявлен список фильмов, отобранных в этом году Каннским фестивалем
Объявлен список фильмов, отобранных в этом году Каннским фестивалем
В Сейме Латвии готовятся к запрету в стране георгиевских лент
В Сейме Латвии готовятся к запрету в стране георгиевских лент
Присутствовавшим при задержании Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Присутствовавшим при задержании Джорджа Флойда полицейским предъявили
Блогер припомнил националистические речи Навального
Блогер припомнил националистические речи Навального
СМИ: ВКС России впервые за три месяца атаковали террористов в Идлибе
СМИ: ВКС России впервые за три месяца атаковали террористов в Идлибе
Путин принял приглашение главы ХМАО Комаровой приехать в регион
Путин принял приглашение главы ХМАО Комаровой приехать в регион

Топ на сегодня

В Вашингтоне продолжаются протесты, несмотря на комендантский час
В Вашингтоне продолжаются протесты, несмотря на комендантский час
Южная Корея одобрила закупку "Ремдесивира" для лечения COVID-19
Южная Корея одобрила закупку "Ремдесивира" для лечения COVID-19
В России обозначили сроки окончания испытаний вакцины на людях
В России обозначили сроки окончания испытаний вакцины на людях
Избиркомы субъектов должны подвести итоги голосования не позднее 3 июля
Избиркомы субъектов должны подвести итоги голосования не позднее 3
Британские ВВС заявили о перехвате российского Ил-20
Британские ВВС заявили о перехвате российского Ил-20

Еще по теме

В Ростове проверяют готовность пляжей к сезону 2020 года
В Госдуме спрогнозировали сроки открытия пляжей
Пляжи тайских островов Пхи-Пхи закрыты из-за кубомедуз и физалий
Пляжи Пхукета атаковали ядовитые «португальские кораблики»