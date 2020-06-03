Открытие ростовских пляжей отложили на неопределенный срок

Вадим Карасев

Ростовские пляжи к купальному сезону готовы, но закрыты до особого распоряжения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Каждый год пляжный сезон ростовчане открывали в первый день лета. Однако в этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы – посещение мест массового отдыха на воде под запретом.

Пока что пляжи посетила комиссия, которая убедилась в готовности объектов к началу сезона. Было проверено три муниципальных пляжа: «Дружба», «Левобережный» и на Зеленом острове.

Все три пляжа готовы принять отдыхающих: санитарная обработка территорий проведена, кабинки, навесы, урны и пандусы присутствуют, медицинские пункты и спасательные посты оборудованы. Но отдыхать на реке пока нельзя.

Ранее депутат Госдумы Михаил Дегтярев назвал предположительную дату открытия пляжей. По словам чиновника, это можно будет сделать по всей стране 1 июля. Депутат также призвал граждан обратить внимание на внутренний туризм и не стремиться этим летом попасть за границу, так как это небезопасно.