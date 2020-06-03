Память о Красных воротах сохранила станция метро

Анастасия Иванова

Третьего июня 1927 года Москва лишилась одной из своих достопримечательностей — Красных ворот. Официальной причиной сноса только что отреставрированной постройки стала реконструкция площади.

Первую триумфальную арку из дерева соорудили на купеческие деньги в 1709 году на пересечении Земляного вала и Мясницкой улицы в честь победы армии Петра Первого над шведами под Полтавой. Ворота дважды обновляли, а в 1742-м по случаю коронации Елизаветы Петровны их почти полностью перестроили по проекту Михаила Земцова, но их полностью уничтожил огонь в мае 1748-го.

В 1753 году Сенат решил построить на месте деревянных каменные ворота. Архитектор Дмитрий Ухтомский спроектировал их в ещё сохранявшем актуальность стиле барокко. А значит, сооружение украсили многочисленными аллегорическими фигурами из бронзы, избыточной лепниной и росписями. На все работы ушло четыре года.



По одной из версий, ворота назывались Красными, потому что стояли на дороге, которая вела в сторону села Красного, на его месте сейчас Верхняя и Нижняя Красносельская улицы. Второе объяснение названия — основной цвет постройки и её красота («красный» исторически — «красивый»).

К началу XX века ворота сильно обветшали, лишившись многих украшений. Весной 1926 года прошла реставрация, но уже в декабре Президиум Моссовета решил снести памятник, чтобы «урегулировать уличное движение». Работы начались третьего июня 1927 года. В 1928 году Президиум ВЦИК разрешил Моссовету разобрать стоявшую рядом церковь Трёх Святителей, построенную ещё в XVII веке. В то же время в Москве снесли многие храмы, большую часть Китайгородской стены, палаты Голицыных на Охотном Ряду. А в 1934-м был разрушен ещё один из символов старой Москвы — Сухарева башня.

Старый топоним не забылся благодаря метро. 15 мая 1935 года открылась первые 13 станций, одна из которых получила название «Красные Ворота». Наземный вестибюль, стилизованный под портал тоннеля, спроектировал рационалист Николай Ладовский, а подземную часть — неоклассик Иван Фомин. Пилоны перронного зала облицованы редким красным камнем «шроша» из Грузии. Проходы между ними — арки, как воспоминание об исторических воротах. Проект станции удостоили Гран-при на Всемирной выставке 1937 года в Париже. Сама идея станции метро на большой глубине с полноценным центральным залом здесь воплощена впервые в мире.



В 1962 году станцию переименовали в «Лермонтовскую», как и ранее и всю площадь. Поэт Михаил Лермонтов родился именно здесь, на Красных Воротах, в доме на месте высотки МПС. В 1986 году станции вернули первоначальное имя, а в 1992-м историческое название вернули и части площади внутри Садового кольца.