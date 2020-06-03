Перечислены популярные схемы мошенничества при онлайн-покупках

Вадим Карасев

К самым популярным схемам для кражи денег у любителей онлайн-шопинга относятся товары-приманки по заниженной цене и фейковые службы доставки. Об этом говорится в исследовании, проведенном специалистами Сбербанка.

Часто мошенники выставляют на продажу привлекательный товар, но оплатить его на сайте нельзя из-за якобы случившегося технического сбоя. В таком случае "продавец" присылает ссылку на оплату от службы поддержки, которая ведет на вредоносный ресурс. Тот заражает гаджеты вирусом или крадет данные банковской карты.

Кроме того, для обмана используются товары по очень низкой цене, желающим их приобрести мошенник присылает ссылку на сайт фейковой службы доставки. С начала года число сайтов с мошенническими схемами выросло вдвое - до 10 тысяч.

РИА Новости подчеркивает, что пользователям не следует переходить по ссылке от неизвестных людей. К тому же следует оплачивать доставку только на официальных сайтах служб доставки.

Согласно подсчетам специалистов, ущерб от мошеннических действий может составлять 3 млрд рублей за один квартал. Число интернет-ресурсов с мошенническими схемами выросло вдвое в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 10 тыс. страниц. При этом количество попыток пользователей перейти на них выросло в десять раз, почти до 15 млн.

Ранее стало известно, что случаи мошенничества при помощи объявлений о работе участились. Желающие трудоустроиться россияне могут лишиться денег со своих банковских счетов и карт.