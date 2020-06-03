Переговоры по Донбассу без России назвали «фэнтези»

Вадим Карасев

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил в своем Twitter-аккаунте идею вице-премьера Украины Алексея Резникова о проведении переговоров по Донбассу в «будапештском формате» без участия России.

По его словам, такой формат для решения проблемы по Донбассу — еще одна неосуществимая украинская «придумка в стиле фэнтези». Как считает Пушков, политика Киева «ушла» в слова и формулы, которые лишены содержания.

«Главы МИД меняются - пустота остается. Носители пустоты. Хорошее название для романа-фэнтези», — заметил сенатор.

Ранее Резников предложил США и Великобритании начать консультации по положению в Донбассе без участия России, а также рассмотреть возможность возвращения к Будапештскому формату. Москва, по его мнению, «отказалась от своего статуса гаранта, чтобы стать оккупационной силой». В российском МИД заявили, что проведение переговоров без России не имеет перспективы и обсуждать ситуацию без нее нет смысла.

Будапештский меморандум был подписан в 1994 году Украиной, Россией, США, Францией и Великобританией. Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.