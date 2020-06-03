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Подсвечник из обычного бокала своими руками

Подсвечник из обычного бокала своими руками

Когда хочется украсить свое жилище, то чаще всего мы идем в магазин и покупаем различные безделушки. Тратим много денег, а получается все, как у всех. Что же делать, чтобы не было похоже, чтобы было все индивидуально, но при этом очень красиво.

Выход есть. Украшения, очень стильные, но при этом и красивые можно сделать самостоятельно, своими руками. Сегодня мы займемся изготовлением подсвечника.

Нам потребуется обычный стеклянный бокал. Без изысков, без рисунков. Купить такой можно за сущие копейки в Фикспрайсе.

Очищаем весь бокал спиртовым раствором, нарезаем несколько маленьких кусочков двухстороннего скотча, теперь нам потребуется фигура из бумажки. Я брала обычный кружок, размеры кружка зависят от размеров бокала. Прикрепляем кружок к боку бокала и покрываем бокал акриловой белой краской, при помощи обычной губки. Кстати, краска может быть не только белой, мне просто белый больше нравится.

После того, как краска высохла, отделяем бумажный круг. Получается белый бокал с прозрачным окошком. Теперь нам потребуется клей и скорлупа от яиц. Разминаем яичную скорлупу, но не на совсем меленькие кусочки, а по 1-0,5 см.


Все зависит от того,  насколько вы хотите сделать свой дом красивым. Несколько бокалов разного размера, но одинаково разукрашенные, могут украсить, создать композицию, которая полностью изменит ваш интерьер.

Чем хороши такие поделки? Вы всегда сможете самостоятельно выбрать  и размер, и цвет, который подойдет именно вашей обстановке. Даже форму бокала можно подобрать другую, именно ту, которая понравится вам. Затрат немного, а вот получившееся чуда вас точно порадует. К тому же удивит своей красотой и самобытностью ваших гостей.

Не бойтесь, экспериментируйте. И тогда ваш дом будет самым уютным.

# Интересное
По материалам: planktons

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