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Полиция задержала разгуливавшего на севере Токио оленя

Полиция задержала разгуливавшего на севере Токио оленя
Полиция Токио и сотрудники района Адати задержали разгуливавшего на севере японской столицы пятнистого оленя, сообщил телеканал NHK.

Олень был замечен в районе реки Аракава в районе Итабаси на севере Токио в воскресенье. Во вторник он переместился восточнее в район Адати. Оба раза ему удалось скрыться.

В среду утром два десятка сотрудников полиции и местной администрации, растянув сеть, поймали оленя. Пока он будет находится в приемнике. По данным муниципалитета, это самец ростом около полутора метров.

# В мире
По материалам: ria.ru

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