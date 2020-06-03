Полиция задержала разгуливавшего на севере Токио оленя

Алексей Вольцев

Полиция Токио и сотрудники района Адати задержали разгуливавшего на севере японской столицы пятнистого оленя, сообщил телеканал NHK.

Олень был замечен в районе реки Аракава в районе Итабаси на севере Токио в воскресенье. Во вторник он переместился восточнее в район Адати. Оба раза ему удалось скрыться.

В среду утром два десятка сотрудников полиции и местной администрации, растянув сеть, поймали оленя. Пока он будет находится в приемнике. По данным муниципалитета, это самец ростом около полутора метров.