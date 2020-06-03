Последней едой погибшего 110 миллионов лет назад динозавра оказались папоротники

Вадим Карасев

Ученые из Королевского Тирреловского палеонтологического музея в канадской провинции Альберта вместе с коллегами из Университета Брандона и Саскачеванского университета сумели установить, что было последней пищей погибшего около 110 лет назад крупного динозавра Borealopelta markmitchelli.

Окаменевшие останки этого динозавра были обнаружены в 2011 году, а свое видовое название он получил в честь сотрудника музея Марка Митчелла, который в течение пяти лет освобождал окаменелости от каменной породы. Borealopelta markmitchelli относится к семейству нодозаврид (Nodosauridae), входящему в крупную группу анкилозавров, хотя характерной для многих анкилозавров «хвостовой булавы» у него не было.

Тело погибшего динозавра попало в море, где быстро затонуло и было покрыто донными отложениями, что позволило ему хорошо сохраниться. Ученые получили в свое распоряжение не только окаменевшие кости, но и некоторые фрагменты мягких тканей, включая содержимое желудка, которое представляет собой массу размером с футбольный мяч. «Обнаружение сохраненного содержимого желудка у динозавров чрезвычайно редко, и этот желудок, извлеченный из нодозавра командой музея, оказался самым хорошо сохранившимся желудком динозавра, когда-либо найденным», — говорит геолог Джим Бейсингер (Jim Basinger).

В предыдущих исследованиях в кишечнике некоторых крупных динозавров находили остатки растений, но их ни разу не удавалось точно определить. На этот раз ученые установили, что последней пищей были папоротники: «88 % пережеванного листового материала и 7 % стеблей и веточек». «Когда мы исследовали под микроскопом тонкие срезы содержимого желудка, то были шокированы, увидев прекрасно сохранившийся и концентрированный растительный материал. В морских породах мы почти никогда не видим такой превосходной консервации листьев, включая микроскопические спорангии папоротников», — говорит биолог Дэвид Гринвуд (David Greenwood).

Ученые сравнили остатки папоротников из желудка динозавра с растительными окаменелостями того же региона и того же геологического периода. Оказалось, что Borealopelta markmitchelli был достаточно разборчив в еде. Он явно предпочитал папоротники из подкласса Polypodiidae (к нему относится и большинство современных папоротников) и избегал распространенных в его времена саговников и хвойных растений. Исследователи обнаружили также гастролиты — камни, которые травоядные животные глотают, чтобы помочь перетиранию пищи в желудке.

«Кроме того, в желудке содержится значительное количество древесного угля от обгоревших фрагментов растений. Это указывает, что животное посещало место, где до этого случился лесной пожар, привлеченное обилием папоротников, которое часто возникает на выгоревших участках леса, — рассказывает Гринвуд. — Такая адаптация к пожарной экологии стала новой информацией. Подобно крупным живым травоядным животным, таким как лоси и олени, а также слонам в Африке, эти нодозавры, питаясь, могли влиять на растительные ландшафты, возможно, поддерживая существование более открытых участков».

Исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science.