Представитель ПНС прибыл в Москву на переговоры о прекращении огня в Ливии

Влада Некрасова

Заместитель премьер-министра Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмед Матик прибыл сегодня, 3 июня, в Москву для переговоров с официальными лицами России, призванными остановить вооружённый конфликт в североафриканской стране. Об этом передаёт «Аль-Арабия».

Контролирующая восток арабской республики Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара с апреля 2019 года ведёт безуспешное наступление на Триполи, где заседает ПНС во главе с Фаизом Сараджем. Ранее стало известно, что воюющие в Ливии стороны — ЛНА и ПНС — согласились возобновить переговоры о прекращении огня, отмечает панарабский телеканал.

Как сообщало ИА Newstes, ливийский город Гарьян в течение последних двух суток стал местом ожесточённых боестолкновений между атакующими этот крупный населённый пункт подразделениями ЛНА и формированиями ПНС. Гарьян, расположенный в 80 километрах к югу от Триполи, находится под контролем ПНС, как и сама ливийская столица. Ранее войскам Хафтара удалось выбить отряды Сараджа из города Аль-Асаба (120 км к западу от Триполи) и развернуть наступление на Гарьян.

В Ливии развернулась новая опосредованная война (proxy war) на пространстве Большого Ближнего Востока. Здесь ширится заочное противостояние между Турцией, которая опекает ПНС и направила на ливийский фронт тысячи сирийских боевиков-исламистов, а также ударные системы, и арабскими монархиями Персидского залива, среди которых особенно выделяются ОАЭ. Абу-Даби поставляет Ливийской национальной армии, помимо прочего, боевые дроны.

Маршал Хафтар пользуется поддержкой России, Египта, Франции, Саудовской Аравии, ОАЭ. На стороне ПНС Сараджа — Турция и Катар.

Халифа Хафтар и Фаиз Сарадж в начале этого года согласились на перемирие, которое формально вступило в силу в полночь 12 января, но фактически не соблюдалось. По итогам переговоров в Стамбуле 8 января президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли совместное заявление, в котором, в частности, содержался призыв к воюющим сторонам в Ливии объявить перемирие.

Берлинская конференция, прошедшая 19 января, была призвана стать логическим продолжением межливийских переговоров, которые состоялись 13 января в Москве. 3 февраля военные представители враждующих сторон в ливийском конфликте начали переговоры под эгидой ООН в Женеве, направленные на обеспечение прекращения огня после 10 месяцев боевых действий на подступах к Триполи. Это стало результатом достигнутой по итогам берлинской конференции договорённости ЛНА и ПНС создать комитет по мониторингу прекращения огня по формуле «5+5»: по пять представителей с каждой стороны. Однако данные усилия усадить Хафтара и Сараджа за стол переговоров завершились ничем.