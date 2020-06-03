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Президент согласился ввести в Норильске режим ЧС федерального уровня

Президент согласился ввести в Норильске режим ЧС федерального уровня

Президент России Владимир Путин считает необходимым объявить режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов в Красноярском крае. Об этом сообщает ТАСС.

На совещании по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что нужно признать ситуацию в Норильске чрезвычайной федерального уровня.

«Я с вашим предложением по поводу объявления ЧС согласен», — сказал Путин.

Днем 29 мая в Норильске в результате разгерметизации одного из резервных резервуаров на проезжую часть подъездной автодороги к ТЭЦ-3 на промышленной площадке Надеждинского металлургического завода вылилось большое количество дизельного топлива. Часть нефтепродуктов попала и в реку Амбарная. Возбуждено уголовное дело, власти Красноярского края ввели режим ЧС межмуниципального уровня.

# Происшествия / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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