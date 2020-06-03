Президент Украины впервые с 2005 года встретился с главами вузов

Алексей Вольцев

Президент Владимир Зеленский обсудил кадровый голод в Украине с главами ведущих вузов. Об этом сообщает пресс-служба президента во вторник, 2 июня.Руководители университетов отметили, что не встречались с президентом в таком формате с 2005 года, и выразили удовлетворение заинтересованностью вопросами высшего образования.На встрече обсудили вопросы оптимизации ВУЗов, расширение их финансовой автономии, уровень зарплат преподавателей и условия, в которых учатся студенты."Если мы ничего не будем решать именно с вами, то кадровый голод в стране так и останется. Эту проблему государство должно решать совместно с высшим образованием", - сказал Зеленский.По словам президента, в Украине учится более миллиона студентов, но большая часть из них не хочет оставаться на родине. При этом те, кто остается, часто не работают по полученной специальности."Зачем вы тратили свой опыт, зачем государство тратило свои деньги, если мы потом не можем привлечь этих действительно талантливых студентов?" - продолжил Зеленский.В офисе президента отметили, что теперь в контрактах с ректорами будут появляться показатели эффективности за определенное время и механизмы проверки этих показателей.Руководители ВУЗов подчеркнули важность нового закона о высшем образовании, привлечения бизнеса к формированию кадров, создания механизмов венчурных фондов и финансирования стартапов.