При взрыве бомбы на юге Афганистана погибли девять человек

Лидия Мартынова

Девять мирных жителей погибли, пять пострадали при взрыве придорожной бомбы в провинции Кандагар на юге Афганистана, сообщил источник РИА Новости.

"Девять человек погибли и еще пятеро были ранены, когда гражданский автомобиль был подорван придорожной бомбой в районе Аргистан сегодня утром", - сообщил источник.

Радикальное движение "Талибан" пока никак не прокомментировало инцидент, однако, по словам источника, бомба могла быть установлена талибами.

Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

*Террористическая организация, запрещена в России