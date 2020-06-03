Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Присутствовавшим при задержании Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Присутствовавшим при задержании Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Присутствовавшим при задержании Джорджа Флойда полицейским предъявили обвиненияФото: Jim Mone / AP

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения еще троим полицейским, присутствовавшим при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий. Об этом сообщила сенатор от штата Эми Клобушар, передает РИА Новости.

Полицейских обвинили в пособничестве убийству второй степени. Помимо этого, обвинения против полицейского Дерека Шовина, применившего удушающий прием при задержании Флойда, также переквалифицированы на убийство второй степени. До этого ему вменяли непредумышленное причинение смерти.

Джорджа Флойда арестовали 25 мая возле продуктового магазина в Миннеаполисе. Он якобы расплатился поддельным чеком. Правоохранители выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт. Шовин грубо придавил Флойда коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. В скором времени арестованный скончался от удушения. Четверых полицейских после произошедшего уволили.

Действия полиции стали причиной массовых погромов в США. Протестующие обвиняют в смерти Флойда полицейских и расизм.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Норильске разлив топлива, власти ввели режим ЧС. Что происходит?
В Норильске разлив топлива, власти ввели режим ЧС. Что происходит?
Объявлен список фильмов, отобранных в этом году Каннским фестивалем
Объявлен список фильмов, отобранных в этом году Каннским фестивалем
В Сейме Латвии готовятся к запрету в стране георгиевских лент
В Сейме Латвии готовятся к запрету в стране георгиевских лент
Присутствовавшим при задержании Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Присутствовавшим при задержании Джорджа Флойда полицейским предъявили
Блогер припомнил националистические речи Навального
Блогер припомнил националистические речи Навального
СМИ: ВКС России впервые за три месяца атаковали террористов в Идлибе
СМИ: ВКС России впервые за три месяца атаковали террористов в Идлибе
Путин принял приглашение главы ХМАО Комаровой приехать в регион
Путин принял приглашение главы ХМАО Комаровой приехать в регион
МИД России: Отношения с Турцией переживают подъём
МИД России: Отношения с Турцией переживают подъём
СМИ раскрыли детали планируемых санкций США против "Северного потока – 2"
СМИ раскрыли детали планируемых санкций США против "Северного потока
Кара Делевинь раскрыла свои сексуальные пристрастия
Кара Делевинь раскрыла свои сексуальные пристрастия
Режим ЧС федерального уровня введен из-за разлива топлива в Норильске
Режим ЧС федерального уровня введен из-за разлива топлива в Норильске
Во Франции выпустят настолку на основе романа Глуховского "Метро 2033"
Во Франции выпустят настолку на основе романа Глуховского "Метро 2033"

Топ на сегодня

В Вашингтоне продолжаются протесты, несмотря на комендантский час
В Вашингтоне продолжаются протесты, несмотря на комендантский час
Россия и Турция совместно разработают вакцину от коронавируса
Россия и Турция совместно разработают вакцину от коронавируса
Южная Корея одобрила закупку "Ремдесивира" для лечения COVID-19
Южная Корея одобрила закупку "Ремдесивира" для лечения COVID-19
Избиркомы субъектов должны подвести итоги голосования не позднее 3 июля
Избиркомы субъектов должны подвести итоги голосования не позднее 3
В России обозначили сроки окончания испытаний вакцины на людях
В России обозначили сроки окончания испытаний вакцины на людях

Еще по теме

Трамп оценил действия обвиненных в смерти чернокожего полицейских
В бунтующем из-за смерти чернокожего городе США ввели комендантский час
Жена бросила убившего чернокожего мужчину в США полицейского
Россия прокомментировала бунт в США из-за смерти чернокожего