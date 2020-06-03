Продюсера сериала "Закон и порядок" выгнали за угрозы мародерам

Вадим Карасев

Продюсер и сценарист сериала "Закон и порядок: Специальный корпус" Крейг Гор лишился работы после публикации в соцсетях постов с угрозами, сообщает Telegram-канал "Новости. Как есть".

Гор, реагируя на погромы и беспорядки в американских городах, выложил в Facebook фото, на котором стоит перед домом с автоматом в руках с подписью "комендантский час".

"В двух кварталах от меня ограбили магазин. Вы думаете, я не подожгу ублюдков, которые попытаются покуситься на мою частную собственность, ради которой я работал всю жизнь? Подумайте еще раз", — написал он в комментариях к записи.

Это заметил и осветил в соцсетях продюсер Дрю Джанга, работающий с компанией NBCUniversal, которая занимается проектами создателя "Закона и порядка" Дика Вульфа. Последний, узнав о произошедшем, разорвал контракт с Гором.

"Я не буду мириться с таким поведением, особенно в час нашей национальной скорби. Я избавляюсь от Крейга Гора немедленно", — написал Вульф.

Так же поступили в агентстве Paradigm, с которым работал Гор.

"Крейг Гор больше не клиент Paradigm. Мы в самой крайней форме осуждаем сделанные им записи", — отметили в компании.

Ранее живущие в Сан-Диего россияне показали, как с оружием в руках защищают свой ресторан от протестующих.

