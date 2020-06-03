Путин принял приглашение главы ХМАО Комаровой приехать в регион

Влада Некрасова

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова пригласила президента РФ Владимира Путина посетить регион, глава государства приглашение принял.

В ходе встречи, которая прошла в среду в видеоформате, Комарова напомнила президенту, что его уже приглашали посетить Югру. Она отметила, что к приезду президента сформирована повестка - формирование комфортной городской среды в малых городах, экологическая безопасность, в том числе в интересах коренных народов севера.