Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Путин принял приглашение главы ХМАО Комаровой приехать в регион

Путин принял приглашение главы ХМАО Комаровой приехать в регион

Путин принял приглашение главы ХМАО Комаровой приехать в регион
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова пригласила президента РФ Владимира Путина посетить регион, глава государства приглашение принял.

В ходе встречи, которая прошла в среду в видеоформате, Комарова напомнила президенту, что его уже приглашали посетить Югру. Она отметила, что к приезду президента сформирована повестка - формирование комфортной городской среды в малых городах, экологическая безопасность, в том числе в интересах коренных народов севера.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Норильске разлив топлива, власти ввели режим ЧС. Что происходит?
В Норильске разлив топлива, власти ввели режим ЧС. Что происходит?
Объявлен список фильмов, отобранных в этом году Каннским фестивалем
Объявлен список фильмов, отобранных в этом году Каннским фестивалем
В Сейме Латвии готовятся к запрету в стране георгиевских лент
В Сейме Латвии готовятся к запрету в стране георгиевских лент
Присутствовавшим при задержании Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Присутствовавшим при задержании Джорджа Флойда полицейским предъявили
Блогер припомнил националистические речи Навального
Блогер припомнил националистические речи Навального
СМИ: ВКС России впервые за три месяца атаковали террористов в Идлибе
СМИ: ВКС России впервые за три месяца атаковали террористов в Идлибе
Путин принял приглашение главы ХМАО Комаровой приехать в регион
Путин принял приглашение главы ХМАО Комаровой приехать в регион
МИД России: Отношения с Турцией переживают подъём
МИД России: Отношения с Турцией переживают подъём
СМИ раскрыли детали планируемых санкций США против "Северного потока – 2"
СМИ раскрыли детали планируемых санкций США против "Северного потока
Кара Делевинь раскрыла свои сексуальные пристрастия
Кара Делевинь раскрыла свои сексуальные пристрастия
Режим ЧС федерального уровня введен из-за разлива топлива в Норильске
Режим ЧС федерального уровня введен из-за разлива топлива в Норильске
Во Франции выпустят настолку на основе романа Глуховского "Метро 2033"
Во Франции выпустят настолку на основе романа Глуховского "Метро 2033"

Топ на сегодня

В Вашингтоне продолжаются протесты, несмотря на комендантский час
В Вашингтоне продолжаются протесты, несмотря на комендантский час
Россия и Турция совместно разработают вакцину от коронавируса
Россия и Турция совместно разработают вакцину от коронавируса
Южная Корея одобрила закупку "Ремдесивира" для лечения COVID-19
Южная Корея одобрила закупку "Ремдесивира" для лечения COVID-19
Избиркомы субъектов должны подвести итоги голосования не позднее 3 июля
Избиркомы субъектов должны подвести итоги голосования не позднее 3
В России обозначили сроки окончания испытаний вакцины на людях
В России обозначили сроки окончания испытаний вакцины на людях

Еще по теме

Губернатор Югры уволила замгубернатора Алексея Путина
Асад оценил восстановление экономики Сирии в 400 млрд долларов
Журналистка взяла автограф Путина для нефтяников из ХМАО
Путин проведет встречу с главой Югры