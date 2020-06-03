Путин проведет встречу с главой Югры

Анастасия Иванова

Президент России Владимир Путин проведет в среду встречу с руководителем Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент продолжает работать с регионами. Сегодня у него будет видеоконференция с Натальей Комаровой, губернатором Ханты-Мансийского автономного округа. Повестка дня традиционная, как обычно это бывает в ходе общения президента с главами регионов", - сообщил Песков журналистам.

Он уточнил, что общение Путина с руководителями регионов страны будет продолжаться.