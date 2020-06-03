Путин ввел знак отличия "За благодеяние" для волонтеров

Вадим Карасев

Волонтеры могут быть удостоены знака отличия "За благодеяние", такую возможность своим указом ввел президент России Владимир Путин.

Знак отличия может быть вручен "за значительный личный вклад в развитие добровольческой деятельности (волонтерства), сохранение традиций милосердия, реализацию социально значимых проектов, безвозмездную помощь людям".

"Сегодня уже можно сказать, что волонтерство становится нормой жизни. Большинство россиян одобряет волонтерскую деятельность, почти 15% - активно участвуют. Каждый день появляются социальные проекты, которые реально помогают людям, меняют качество нашей с вами жизни и формируют атмосферу доверия в обществе. Добровольцы работают не за награду, но их пример может быть заразительным, а благодарность – постоянной. Решение Президента об учреждении государственной награды подтверждает значимый вклад добровольцев в жизнь страны, и вдохновит многих людей на участие.", - прокомментировал событие председатель совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты РФ Артем Метелев.







Ранее президент неоднократно выражал признательность волонтерам за помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



Напомним, помимо огромного количества других волонтерских организаций и сообществ, в России действует проект #МыВместе, участники которого оказывают помощь людям в этот непростой для мира период.

