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Расширен список товаров для борьбы с Covid-19, ввозимых в ЕАЭС беспошлинно

Расширен список товаров для борьбы с Covid-19, ввозимых в ЕАЭС беспошлинно

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в ходе заседания 3 июня принял решение временно обнулить импортные пошлины на одноразовые средства индивидуальной защиты и отдельные виды товаров, используемые для производства лекарственных, дезинфицирующих средств и медицинских изделий.

В список данной продукции вошли, в частности, ортофосфорная кислота, перекись водорода, полимерная пленка, одноразовые шапочки и так далее. Решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.

Кроме того, Совет ЕЭК одобрил снятие запрета на вывоз с территории Евразийского экономического союза клеенки, ряда видов текстильных материалов, ваты, лейкопластырей и других изделий. Окончательное решение по этому поводу примет Коллегия ЕЭК.

Перечень товаров, ввозимых на таможенную территорию Союза беспошлинно в целях реализации государствами-членами мер, направленных на предупреждение и предотвращение распространения коронавирусной инфекции, определен решением Совета ЕЭК от 16 марта 2020 года № 21. Соответствующая льгота предоставляется по 30 сентября текущего года. Кроме того, решением Коллегии ЕЭК от 24 марта 2020 года № 41 до этого же срока установлен запрет на вывоз из ЕАЭС средств индивидуальной защиты, защитных и дезинфицирующих средств, продукции медицинского назначения и материалов.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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