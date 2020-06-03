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Реальным доходам россиян предсказали падение

Реальным доходам россиян предсказали падениеФото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Реальные доходы россиян во втором квартале 2020 года могут упасть на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019-го даже с учетом реализации антикризисных мер поддержки населения. Об этом свидетельствует прогноз института «Центр развития» НИУ ВШЭ, содержание которого приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Согласно прогнозу экономистов, реальные доходы населения по итогам 2020 года могут сократиться на 8,2 процента в базовом сценарии и на 12,1 процента в пессимистичным.

Без антикризисных мер поддержки реальные располагаемые доходы населения могли бы рухнуть во втором квартале 2020 года на 21,8 процента в годовом выражении. Однако господдержка населения может уменьшить это падение на 3,8 процента, предсказали эксперты.

При этом ожидается, что 12,5 процента россиян потеряют работу, такая же доля будет получать половину от прежнего заработка.

Ранее стало известно, что каждый пятый россиянин (19 процентов), который работает по найму, сообщил о снижении зарплаты и других выплат с начала апреля. По сравнению с началом апреля число обеспокоенных снижением зарплат россиян стало на 10 процентных пунктов больше. При этом сотрудники частного сектора говорят о снижении дохода чаще (22 процента), чем бюджетники (17 процентов).

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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