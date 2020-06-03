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Режим ЧС федерального уровня введен из-за разлива топлива в Норильске

Режим ЧС федерального уровня введен из-за разлива топлива в НорильскеФото: МЧС РФ

В Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального масштаба в связи с разливом топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом сообщается на сайте МЧС России в среду, 3 июня.

Такое решение принял глава ведомства Евгений Зиничев в рамках оперативного заседания. «Я лично прибуду в регион для принятия управленческих решений по сложившейся ситуации», — приводит пресс-служба слова министра.

31 мая в Норильске был введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. По данным Гепрокуратуры, 17 тысяч тонн дизельного топлива вылились на дорогу к ТЭЦ-3, которая обеспечивает Норильск и ближайшие города электроэнергией, теплом и водой. Нефтепродукты проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море.

Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. Пострадавших нет. Первый вице-президент компании «Норникель» Сергей Дяченко заявил, что разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 мог случиться из-за таяния грунтов вечной мерзлоты.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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