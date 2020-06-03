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Режиссер и каскадер Чад Стахелски рассказал о работе над "Матрицей 4"

Режиссер и каскадер Чад Стахелски рассказал о работе над "Матрицей 4"
. Американский кинорежиссер, каскадер и бывший дублер Киану Ривза в "Матрице" Чад Стахелски рассказал THR о работе с Ланой Вачовски над сиквелом ленты.

"С точки зрения креативности Лана Вачовски — уникальная фигура в киноиндустрии. Она невероятно умна. Это великий режиссер, и экшн она любит снимать сама", — рассказал он.

Стахелски уточнил, что, по ее мнению, сцены схваток, погонь и перестрелок — важная составляющая фильма.


"Лана знает, что хочет рассказать в каждой сцене. <...>. Она говорит: "Вот герой, вот то, что должно с ним произойти. Вот конфликт. И вот где должен оказаться персонаж эмоционально, психологически и с точки зрения сюжета в конце дубля. Теперь вопрос: что вы можете добавить, чтобы получилось совершенно сногсшибательно?", — поделился он.


"Тут уже подключаются каскадеры и хореографы и пытаются понять, какой трюк будет самым эффектным и как помочь Лане реализовать ее визуальный концепт", — добавил режиссер, назвав Вачовски "самым вдохновляющим из режиссеров", поскольку она "берет твои идеи и говорит тебе же: "Хорошо, а теперь давай подумаем, как это сделать еще лучше?"

На вопрос о следующей части "Матрицы", Стахелски ответил так: "Если вам понравилась трилогия, вам понравится и то, что она делает сейчас. Она прекрасно понимает, чего ждут фанаты".

Премьера четвертой части франшизы в России запланирована на 21 мая 2021 года.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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