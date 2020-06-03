РНК опухолевых клеток позволит подобрать индивидуальную терапию

Вадим Карасев

Ученые из Московского физико-технического института совместно с коллегами впервые разработали способ индивидуального подбора терапии рака желудка на основе данных секвенирования РНК опухолевых клеток. Исследование сделано при поддержке Российского научного фонда (РНФ) и опубликовано в научном журнале Cold Spring Harbor Molecular Case Studies, кратко о нем рассказала пресс-служба МФТИ.

Рак желудка занимает пятое место по смертности среди онкологических заболеваний. Это заболевание редко диагностируют на ранних стадиях, что осложняет лечение. Разработаны несколько протоколов лечения рака желудка с использованием химиотерапевтических препаратов и терапевтических антител. Однако ответ организма пациента на лечение часто оказывается непредсказуемым. Это требует индивидуального подбора препаратов для каждого больного — персонифицированной терапии.

Для лечения сложных, рецидивирующих опухолей желудка применяют терапевтические антитела, блокирующие рецепторы факторов роста клеток на их поверхности. В результате клетка «не слышит» сигналов о необходимости размножения, приходящих извне, и не делится. Такой подход позволяет остановить увеличение опухоли. Особенно критичным является прорастание сосудов, поскольку для активного роста опухоли требуется поступление питательных веществ и кислорода из крови. Терапевтическое антитело рамуцирумаб (цирамза) блокирует рецептор фактора роста на клетках сосудов, останавливая их размножение. Вследствие этого прекращается рост сосудов в ткани опухоли. Однако эффективность лечения данным препаратом сильно варьирует для различных пациентов.

Биоинформатики из МФТИ совместно с коллегами-медиками предложили использовать данные об индивидуальном уровне экспрессии генов в раковых клетках для оценки эффективности применения препарата рамуцирумаб для лечения конкретного пациента. «Фактически это стало первым опубликованным успехом в назначении данного препарата пациентам с раком желудка не случайным образом, а основываясь на анализе молекулярных маркеров, которые мы отслеживаем по результатам РНК-секвенирования», — комментирует Максим Сорокин, старший научный сотрудник лаборатории трансляционной геномной биоинформатики МФТИ и руководитель отдела биоинформатики компании «Oncobox».

Современные методы молекулярной биологии в комбинации с информационными технологиями позволяют получать количественную информацию об экспрессии всех генов в клетке. Анализ этих данных помогает найти ключ для диагностики и предсказания эффективности терапии онкологических заболеваний.

В работе, кроме сотрудников лаборатории трансляционной геномной биоинформатики МФТИ, принимали участие их коллеги из Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова, Института биоорганической химии им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН, НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, Клинического центра «ВитаМед», Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского и компании «Oncobox».