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Россиянам раскрыли способ борьбы с метеозависимостью

Россиянам раскрыли способ борьбы с метеозависимостьюФото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Метеозависимым россиянам раскрыли способ пережить период резких перепадов температур. Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказала врач высшей категории Лариса Алексеева.

По ее словам, особенность болей при метеочувствительности заключается в том, что они практически неотличимы от боли при хронических заболеваниях. Врач призвала при любых признаках недомогания пройти обследования у врача и выяснить, чем обусловлены боли.

Алексеева добавила, что выделить группу наиболее метеочувствительных людей нельзя, однако известно, что дети из-за хорошо развитых адаптивных способностей склонны лучше переносить перепады погоды, а пожилые люди переживают их наиболее тяжело. «Предполагается, что метеочувствительность может зависеть от психоэмоционального типа пациента, его конституциональных особенностей и, конечно, основных заболеваний, таких как сахарный диабет, гипертония, заболевания суставов, вегетососудистая дистония, наследственность», — пояснила она.

В настоящее время существует лишь симптоматическое лечение метеозависимости. Алексеева призвала применять привычное лечение при спазмах головы и болях в суставах, а также реже выходить из дома и не нагружать нервную систему информацией, способной провоцировать беспокойство.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что ближайшая неделя станет «путешествием по климату», так как в начале июня погода была апрельской по климатическим характеристикам, к середине недели температурный фон повысится и достигнет июньских показателей, а к концу — будет свойственен второй половине июля.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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