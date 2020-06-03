Российские аэропорты попали в список «ковидоопасных»

Алексей Вольцев

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) обновило список аэропортов, находящихся в районах, наиболее опасных с точки зрения заражения COVID-19. В список попали аэропорты четырех российских городов.

В обновленный список EASAвошли аэропорты 35 стран. Предполагается, что европейским авиакомпаниям не рекомендовано открывать авиасообщения с этими аэропортами либо перевозка в них должна сопровождаться дополнительными мерами безопасности.

В списке есть аэропорты девяти европейских стран: Бельгия (все аэропорты), Франция (аэропорты Парижского региона), Италия (аэропорты регионов Эмилия-Романья, Ломбардия, Пьемонт, Венето), Голландия (аэропорты Амстердам Схипхол, Эйндховен, Маастрихт Ахен, Роттердам Гаага), Польша (аэропорт Катовице), Португалия (аэропорт Франциско Карнейро, аэропорт Лиссабона Портела), Испания (аэропорты регионов Кастилия и Леон, Кастилья-Ла-Манча, Каталония, Мадрид), Швеция (все аэропорты стокгольмского региона), Великобритания (аэропорты: Бирмингем, Донкастер Шеффилд, Ист-Мидлендс, Гатвик, Глазго, Хитроу, Лидс Брэдфорд, Ливерпуль Джон Леннон, Лондон Сити, Лутон, аэропорт Манчестера, Ньюкасл Интернэшнл, Станстед).

Небезопасными признаны аэропорты еще 26 стран, включая Россию, Украину и Белоруссию. В России в список попали все аэропорты Москвы, Мурманска, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга.

Также в списке опасных с эпидемиологической точки зрения аэропортов обозначены воздушные гавани Афганистана, Бангладеша, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Египта, Индии, Индонезии, Ирана, Кувейта, Мексики, Пакистана, Перу, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, ЮАР, Турция, ОАЭ, США.