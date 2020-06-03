Российские производители мороженого увеличивают поставки в Китай

Лидия Мартынова

В России производство мороженого продолжило расти, несмотря на пандемию, а в Китае появилось больше его любителей, вырос и экспорт мороженого из России в Китай.

Согласно данным Росстата, объем производства мороженого в России за первый квартал 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 13,4%, до 118,544 тысячи тонн. Эксперты, опрошенные "Спутником" прогнозируют, что спрос на лакомство сохранится не только в России, но и в Китае.

“По данным РЭЦ доля экспорта мороженого в Китай за первые три месяца 2020 года составляет 14,9%. В целом прирост за первые три месяца 2020 года составляет более 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года”, — рассказала “Спутнику” Наталья Уткина - заместитель генерального директора, главный технолог Союза мороженщиков России.

По ее словам, 44 компании-производителя мороженого в России получили возможность экспортировать продукцию в Китай. Конечно, в прошлом году не все эти компании смогли начать поставки, однако в текущем многие из них уже начали отгрузку.

Директор аналитического департамента компании “Союзмолоко” Алексей Воронин в свою очередь отметил: “В России сохраняется рост производства мороженого: по итогам 4 месяцев произведено на 38% больше, чем за тот же период 2019 года. Значительная часть указанного прироста носит в том числе и экспортную ориентацию. На текущий момент, в Китай направляется около 5-7% всего экспорта мороженого, но объемы могут быть существенно расширены, ресурсная база в РФ для этого достаточна”.