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Российские производители мороженого увеличивают поставки в Китай

Российские производители мороженого увеличивают поставки в Китай
В России производство мороженого продолжило расти, несмотря на пандемию, а в Китае появилось больше его любителей, вырос и экспорт мороженого из России в Китай.

Согласно данным Росстата, объем производства мороженого в России за первый квартал 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 13,4%, до 118,544 тысячи тонн. Эксперты, опрошенные "Спутником" прогнозируют, что спрос на лакомство сохранится не только в России, но и в Китае.

“По данным РЭЦ доля экспорта мороженого в Китай за первые три месяца 2020 года составляет 14,9%. В целом прирост за первые три месяца 2020 года составляет более 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года”, — рассказала “Спутнику” Наталья Уткина - заместитель генерального директора, главный технолог Союза мороженщиков России.

По ее словам, 44 компании-производителя мороженого в России получили возможность экспортировать продукцию в Китай. Конечно, в прошлом году не все эти компании смогли начать поставки, однако в текущем многие из них уже начали отгрузку.

Директор аналитического департамента компании “Союзмолоко” Алексей Воронин  в свою очередь отметил: “В России сохраняется рост производства мороженого: по итогам 4 месяцев произведено на 38% больше, чем за тот же период 2019 года. Значительная часть указанного прироста носит в том числе и экспортную ориентацию. На текущий момент, в Китай направляется около 5-7% всего экспорта мороженого, но объемы могут быть существенно расширены, ресурсная база в РФ для этого достаточна”.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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