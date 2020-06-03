Ростуризм рассказал о сроках открытия пляжей Крыма и Кубани

Вадим Карасев

Елена Лысенкова, являющаяся начальником управления безопасности туристических проектов и безопасности туризма Ростуризма, в среду, 3 июня, рассказала, когда откроются пляжи Краснодарского края и Крыма.

Об этом она рассказала в рамках онлайн-выставки «Знай Наше», на канале Profi.Travel в YouTube.

Елена Лысенкова сказала, что все пляжи в России будут открываться в зависимости от того, как будет складываться эпидобстановка по коронавирусу в каждом отдельно взятом регионе.

При этом она отметила, что на Кубани уже открыта часть пляжей, которые находятся на территории лечебных санаториев. Решение об открытии остальных общественных пляжах Краснодарского края будет принимать губернатор Вениамин Кондратьев.

Представитель Ростуризма уточнила, что уже в ближайшие две недели ожидается открытие большинства пляжей на юге России. Она также подчеркнула, что все пляжи должны будут работать в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Контроль над соблюдением правил на пляжах будет вестись сотрудниками органов правопорядка.

Кроме того, она напомнила, что отдыхать на неорганизованных пляжах в условиях нестабильной из-за «ковида» эпидобстановки, может быть опасно.

Всем, кто планирует провести отдых на море, Елена Лысенкова посоветовала предварительно ознакомиться с условиями приема туристов и правилами отдыха в выбранном регионе. Такую информацию можно узнать на сайте Russia.Travel.

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