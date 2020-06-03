Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сделка ОПЕК+ столкнулась с противоречиями

Сделка ОПЕК+ столкнулась с противоречиямиФото: Jennifer Hiller / Reuters

Участники сделки ОПЕК+ не достигли консенсуса по поводу изменения ее параметров с 1 июля. Об этом РИА Новости сообщил источник в одной из делегаций, участвующих в переговорах.

По его словам, стороны столкнулись с противоречиями по поводу сроков сокращения добычи нефти на уровне 9,7 миллиона баррелей в сутки, хотя о принципиальном продлении таких условий смогли договориться.

Одним из вариантов считается максимальное ограничение до сентября, но с возможностью пересмотра в августе. Второй вариант, к которому склоняется большинство участников сделки, — сохранить текущие квоты до конца года.

В настоящее время в договоре прописано, что с 1 июля ограничение снижается до 7,7 миллиона баррелей в сутки. Окончательное решение должно быть принято в ходе видеоконференции, но ее дата по-прежнему неизвестна. Предполагалось, что встреча состоится 9-10 июня, позднее появлялась информация, что ее перенесут на 4 июня.

Источник Reuters указывает, что Россия и Саудовская Аравия предварительно условились продлить существующие сокращения на один месяц, но это может быть не конечный вариант. Тем не менее ранее Москва считала возможным придерживаться апрельских договоренностей и не подтверждала согласие на пересмотр параметров сделки с 1 июля.

На этом фоне стоимость нефтяных котировок растет с конца прошлой недели. В среду, 3 июня, стоимость сорта Brent впервые с начала марта превысила 40 долларов за баррель. Российская нефть Urals поднялась выше этой отметки еще в конце прошлой неделе. Более того, она торгуется с максимальной премией к Brent за последние 30 лет.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Украина определила дату заседания МВФ по представлению кредита
Украина определила дату заседания МВФ по представлению кредита
Сделка ОПЕК+ столкнулась с противоречиями
Сделка ОПЕК+ столкнулась с противоречиями
Минздрав обновил рекомендации по диагностике и лечению коронавируса
Минздрав обновил рекомендации по диагностике и лечению коронавируса
В Минздраве рассказали о симптомах COVID-19 у пожилых людей
В Минздраве рассказали о симптомах COVID-19 у пожилых людей
Теодор Курентзис покажет ретроспективу Дягилевского фестиваля 12 июня
Теодор Курентзис покажет ретроспективу Дягилевского фестиваля 12 июня
ОПЕК представила свои оценки рынка нефти
ОПЕК представила свои оценки рынка нефти
Молдавская оппозиция требует отказаться от российского газа
Молдавская оппозиция требует отказаться от российского газа
Горячая линия по вопросам проведения ГИА-2020 пройдет 18 июня
Горячая линия по вопросам проведения ГИА-2020 пройдет 18 июня
Ветераны ЦРУ сравнили Трампа с Хусейном и Каддафи
Ветераны ЦРУ сравнили Трампа с Хусейном и Каддафи
Путин проведет встречу с главой Югры
Путин проведет встречу с главой Югры
Телеведущая покончила с собой после отказа возлюбленного жениться на ней
Телеведущая покончила с собой после отказа возлюбленного жениться на
Певица Рита Дакота чуть не стала жертвой серийного убийцы
Певица Рита Дакота чуть не стала жертвой серийного убийцы

Топ на сегодня

В ожидании "безумных перемен". Климкина хватил апокалипсический удар
В ожидании "безумных перемен". Климкина хватил апокалипсический удар
81-летний король Ойо отпраздновал 22-летие своей жены, которую ему "подарили"
81-летний король Ойо отпраздновал 22-летие своей жены, которую ему
В ЦИК заинтересованы в опыте ЕР по проведению дистанционного голосования
В ЦИК заинтересованы в опыте ЕР по проведению дистанционного
"Максимальная защита здоровья"": эксперт оценил меры ЦИК по обеспечению безопасности на голосовании по поправкам
"Максимальная защита здоровья"": эксперт оценил меры ЦИК по
В Вашингтоне продолжаются протесты, несмотря на комендантский час
В Вашингтоне продолжаются протесты, несмотря на комендантский час

Еще по теме

Иранский министр подтвердил согласование ОПЕК ограничение добычи нефти
ОПЕК предложила Ирану ограничить добычу нефти до 3,92 миллиона баррелей - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио
ОПЕК повысила прогноз добычи нефти в РФ в 17 году
Источник в Минэнерго РФ назвал чрезмерным предложение ОПЕК о сокращении добычи в России