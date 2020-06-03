Сделка ОПЕК+ столкнулась с противоречиями

Вадим Карасев

Фото: Jennifer Hiller / Reuters

Участники сделки ОПЕК+ не достигли консенсуса по поводу изменения ее параметров с 1 июля. Об этом РИА Новости сообщил источник в одной из делегаций, участвующих в переговорах.

По его словам, стороны столкнулись с противоречиями по поводу сроков сокращения добычи нефти на уровне 9,7 миллиона баррелей в сутки, хотя о принципиальном продлении таких условий смогли договориться.

Одним из вариантов считается максимальное ограничение до сентября, но с возможностью пересмотра в августе. Второй вариант, к которому склоняется большинство участников сделки, — сохранить текущие квоты до конца года.

В настоящее время в договоре прописано, что с 1 июля ограничение снижается до 7,7 миллиона баррелей в сутки. Окончательное решение должно быть принято в ходе видеоконференции, но ее дата по-прежнему неизвестна. Предполагалось, что встреча состоится 9-10 июня, позднее появлялась информация, что ее перенесут на 4 июня.

Источник Reuters указывает, что Россия и Саудовская Аравия предварительно условились продлить существующие сокращения на один месяц, но это может быть не конечный вариант. Тем не менее ранее Москва считала возможным придерживаться апрельских договоренностей и не подтверждала согласие на пересмотр параметров сделки с 1 июля.

На этом фоне стоимость нефтяных котировок растет с конца прошлой недели. В среду, 3 июня, стоимость сорта Brent впервые с начала марта превысила 40 долларов за баррель. Российская нефть Urals поднялась выше этой отметки еще в конце прошлой неделе. Более того, она торгуется с максимальной премией к Brent за последние 30 лет.