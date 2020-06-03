СМИ: более половины ретейлеров планируют закрывать магазины в России

Анастасия Иванова

Из-за пандемии коронавируса более половины торговых сетей планируют закрыть часть своих магазинов в России. Об этом сообщает газета «Известия».

В текущем году 65% всех сетей в России планируют закрыть примерно по 15 торговых точек. Отмечается, что 30% из них — представители fashion-сегмента. Однако 18% ретейлеров не планируют закрывать свои магазины, а 17% — не приняли окончательного решения.

Влияние на это, по мнению экспертов, оказали нулевой товарооборот, закрытие торговых центров и падение реального платежеспособного спроса населения.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии в России может закрыться от трети до половины магазинов одежды и обуви по итогам 2020 года. Одна из причин — перетекание продаж в онлайн.