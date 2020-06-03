СМИ: «Большая четвёрка» ждёт случая геополитически нокаутировать США

Алексей Вольцев

Турция мобилизовала все свои средства государственной пропаганды против Соединённых Штатов, которые переживают сложные времена, сталкиваясь с недавнего времени сразу с двумя колоссальными вызовами — пандемией коронавируса Covid-19 и массовые беспорядки на своей территории после убийства полицейскими в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Из всех «авторитарных режимов», которые в эти дни «празднуют» разрушение США изнутри, только Анкара является союзником Вашингтона по НАТО, но эти узы союзничества носят всё более номинальный характер. Об этом накануне, 2 июня, на страницах близкой к правительственным кругам Израиля газете The Jerusalem Post рассуждал политический обозреватель Сет Францман.

Заголовки государственных СМИ Турции направлены на «избиение» США в рамках контролируемой государством информационно-пропагандистской кампании. Здесь в избытке представлены публикации о мародёрстве со стороны участников протеста, бессилии и жестокостях американской полиции. Турция поддерживает протесты США, но подавляет инакомыслие дома, и та же ситуация, как жалуется автор публикации, наблюдается в Китае, Иране и России.

Целью Турции, Ирана, Китая и России во время нынешнего кризиса в США израильский эксперт называет «использование его в своих интересах для завоевания (геополитических) выгод». Турция наводнила Ливию оружием и сирийскими наёмниками на фоне разрастающегося вооружённого конфликта в североафриканской стране. Китай столкнулся в пограничном споре с Индией, которую ранее публично поддержали США.

Отношения Америки с Поднебесной с начала 2020 года ухудшаются каждую неделю, и пандемия стала катализатором обострения прошлых глубоких проблем между двумя крупнейшими экономиками мира, включая территориальные споры в Южно-Китайском море, Тайвань, Гонконг.

Иран напрягает военные мускулы дома и отправляет нефтетанкеры в Венесуэлу в пику предупреждениям США о недопустимости подобных шагов. Россия усиливается в военном отношении в Ливии и Сирии, перечисляет Францман геополитические «выгоды» конкурентов и противников Соединённых Штатов, остающихся военной сверхдержавой, на международной арене.

Между тем, продолжает он, все эти страны стремятся использовать экономические последствия глобальной пандемии в собственных интересах. Они продолжают прорабатываться вопрос перехода на национальные валюты при двусторонних взаиморасчётах, хотя для выталкивания доллара нынешние условия повсеместной нестабильности на валютных рынках далеко не самые благоприятные Россия продвигает свои оружейные системы на мировом рынке, пытаясь скомпенсировать этим падение доходов от продажи нефти. Турция всё больше хочет работать в экономическом плане с соседним Ираном, находящимся под жёсткими американскими санкциями. Анкара также сближается с далёкими от неё географически, но ментально близкими Малайзией и Пакистаном — двумя перспективными рынками в Азии.

Турция при этом не боится идти на обострение с Грецией, Кипром, Египтом и самим Израилем в Восточном Средиземноморье, пытаясь застолбить за собой место в добыче нефти и газа в будущем. Сразу несколько стран пытаются уравновесить ситуацию. Египет, Греция, Кипр, Франция и Объединённые Арабские Эмираты стремятся противостоять растущей роли Турции в Средиземноморье.

Во всём мире союзники и партнёры США обеспокоены тем, что хаос в остающейся самой мощной экономике и первой военной величине в мире может привести к снижению способности американцев концентрироваться на внешних вызовах. Это будет означать, что все те, кто ждал и надеялся на ослабление Соединённых Штатов, не говоря уже об их разрушении изнутри, теперь удвоят свои усилия дабы потеснить их везде, где только это возможно.

Россия и Иран уже «бегут» в сторону Афганистана, а Турция и Россия превращают Ливию в зоны своего преобладающего влияния. С новой силой начинается гонка и одновременно геополитическая схватка между США и их соперниками в Евразии и на пространстве Большого Ближнего Востока. От восточной Ливии до Афганистана, везде, где США могут оказаться значительно слабее, чем они представляются сейчас, их противники накапливают силы и готовятся к фронтальным атакам. Большая четвёрка — Китай, Россия, Турция и Иран — станут сильнее, приходит к заключению израильский политобозреватель.