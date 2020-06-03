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СМИ раскрыли детали планируемых санкций США против "Северного потока – 2"

СМИ раскрыли детали планируемых санкций США против "Северного потока – 2"
Американские сенаторы подготовили план по расширению санкций против проекта "Северный поток — 2", сообщает Блумберг со ссылкой на проект документа.

По информации агентства, ранее введенные санкции планируется применить ко всей деятельности, касающейся прокладки труб и страхования. Теперь ограничения будут также применимы к страховым компаниям, которые предоставляют услуги работающим на трубопроводе танкерам.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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