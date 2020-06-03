СМИ раскрыли детали планируемых санкций США против "Северного потока – 2"

Лидия Мартынова

Американские сенаторы подготовили план по расширению санкций против проекта "Северный поток — 2", сообщает Блумберг со ссылкой на проект документа.

По информации агентства, ранее введенные санкции планируется применить ко всей деятельности, касающейся прокладки труб и страхования. Теперь ограничения будут также применимы к страховым компаниям, которые предоставляют услуги работающим на трубопроводе танкерам.