СМИ: ВКС России впервые за три месяца атаковали террористов в Идлибе

Алексей Вольцев

Российская авиация нанесла удары на северо-западе Сирии по позициям террористических группировок. По данным базирующейся в Лондоне неправительственной организации «Сирийская обсерватория прав человека» (SOHR), на которую сегодня, 3 июня, ссылается ряд западных информагентств, боевые вылеты ВКС России были осуществлены впервые за неполные три месяца, прошедшие с момента установления в Идлибской зоне деэскалации режима прекращения огня.

С 6 марта «режим тишины» в регионе Большой Идлиб (провинции Идлиб и Хама, части провинций Алеппо и Латакия) в целом соблюдался, однако турецкая сторона так и не выполнила своего обязательства вывести всех боевиков так называемой сирийской вооружённой оппозиции из районов к югу от автотрассы М-4 (Алеппо —Латакия), вдоль которой, согласно соглашению России и Турции от 5 марта, должен быть создан коридор безопасности.

Местные источники SOHR утверждают, что самолёты российской авиагруппы в Сирии атаковали цели поздно вечером 2 июня и утром 3 июня. Ударам подвергся «треугольник» территории на стыке административных границ провинций Идлиб, Хама и Латакия. В этом районе находятся позиции и объекты сразу нескольких террористических группировок. Среди них — «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»), «Хурас ад-Дин», «Исламская партия Туркестана» (все запрещены в России).

Агентство Associated Press передаёт, что точной информации о результатах бомбардировок пока нет.

Утверждается, что российские самолёты выпустили ракеты, которые вызвали «большие разрушения». Сирийский медиа-активист Хади Абдулла сообщает, что удары 3 июня были нанесены по горной местности в провинции Латакия, по южному району в провинции Идлиб и электростанции в северной части провинции Хама.

Официального подтверждения о боевой воздушной операции на северо-западе Сирии в течение последних 24 часов от Министерства обороны России не поступало.

Напомним, Россия и Турция по итогам шестичасовых переговоров 5 марта в Москве договорились установить в Идлибской зоне деэскалации новый режим прекращения огня, вступивший в силу с 00.01 по местному времени 6 марта. Россия и Турция создают коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М-4 на северо-западе арабской республики. Также было условлено с 15 марта начать совместное патрулирование российских и турецких военных вдоль участка указанной трассы от населённого пункта Трумба (в двух километрах к западу от города Саракиб) до посёлка Айн аль-Хабр. Соответствующая договорённость оформлена в виде дополнительного протокола к Сочинскому меморандуму министров обороны России и Турции от 17 сентября 2018 года.