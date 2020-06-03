Соведущая Соловьева разошлась с ним во взглядах и уволилась

Вадим Карасев

Фото: @shafran_anna

Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран сообщила, что ушла из программы. В комментарии «Ридусу» она пояснила, что уволилась из-за расхождений во взглядах с Соловьевым.

«Рано или поздно возникает такая ситуация, при которой партнеры начинают расходиться друг с другом в точках зрения и в итоге больше не могут быть вместе», — рассказала она. По словам Шафран, эфиры утреннего шоу — это тоже партнерство между ведущими. Увольнение было инициативой Соловьева, уточнила Шафран.

Она подчеркнула, что уход из команды «Полного контакта» связан с позицией по законопроекту о цифровизации: Шафран в одном из выпусков выразила свою точку зрения, которая не совпадала со взглядами Соловьева. Она также поблагодарила бывшего соведущего «за полученный во время работы богатый опыт». Соловьев же заметил, что каких-то конфликтов с Шафран у него не было и назвал уход коллеги «повышением».

В эфире «Полного контакта» утром 3 июня Соловьев сообщил слушателям, что Шафран больше не будет вести шоу. «У нас не будет Анны, так получилось. Человек взрослый и выбирает свой путь сам. Желаю ей всего самого хорошего. У нее есть своя передача», — сказал он.

За день до этого, 2 июня, Соловьев и Шафран в эфире «Полного контакта» поспорили во время обсуждения законопроекта о цифровизации («О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ»). Ведущие перебивали друг друга, обсуждая процесс рассмотрения, правок и принятия законопроекта в Госдуме. Соловьев считал, что все сделали корректно, а Шафран считала, что были допущены нарушения.

Во время обсуждения она предложила Соловьеву не заниматься демагогией, оценивая ее слова. На это ведущий заметил: «Если меня обвиняешь в демагогии, то дальше надо работать одной». «У тебя есть свои программы, свое представление о прекрасном, работай одна», — добавил Соловьев.

Шафран — теле- и радиоведущая, вместе с Соловьевым долгое время вела утреннее шоу «Полный контакт» на радио «Вести FM». Ранее с ним же вела на «Серебряном дожде» передачу «Соловьиные трели». Некоторое время была соведущей передачи о здоровье «О самом главном» на «России 1». В настоящее время также ведет на православном телеканале «Спас» программу «Главное».