Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Стали известны сроки открытия кинотеатров​ в России

Стали известны сроки открытия кинотеатров​ в РоссииФото: Александр Кряжев / РИА Новости

Стали известны сроки открытия кинотеатров​ в России. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 2 июня.

Вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко заявил, что кинотеатры могут возобновить работу в середине июля. По его словам, посещать театры и концертные залы можно будет на последнем этапе снятия карантинных ограничений, который, скорее всего, произойдет осенью.

«Планируется, что осенью порадуют новыми постановками», — отметил он.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для работы кинозалов в условиях пандемии коронавируса. В документе говорится, что решение об их открытии должны будут принимать главы регионов, основываясь на рекомендациях санитарных врачей. Кроме того, там отмечается, что посетителям стоит носить маски и избегать походов в кино при наличии симптомов ОРВИ. В документе указано, что в кинозалах между людьми должна соблюдаться дистанция не менее 1,5 метра. Интервалы между сеансами должны быть не менее 30 минут, за это время залы необходимо проветривать и дезинфицировать.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Украине заработали мобильные сервисные центры МВД
В Украине заработали мобильные сервисные центры МВД
Стали известны сроки открытия кинотеатров​ в России
Стали известны сроки открытия кинотеатров​ в России
Врач израильской клиники счел бессмысленным ношение масок на улице
Врач израильской клиники счел бессмысленным ношение масок на улице
Цена нефти Brent превысила $40 за баррель
Цена нефти Brent превысила $40 за баррель
Квентин Тарантино указал современным кинокритикам на ошибки
Квентин Тарантино указал современным кинокритикам на ошибки
Режиссер и каскадер Чад Стахелски рассказал о работе над "Матрицей 4"
Режиссер и каскадер Чад Стахелски рассказал о работе над "Матрицей 4"
В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
Собчак осудила протестующих из-за смерти чернокожего в США
Собчак осудила протестующих из-за смерти чернокожего в США
Лоза ответил на предложение Киркорова изобразить аппендицит
Лоза ответил на предложение Киркорова изобразить аппендицит
Минобороны испытало вакцину от коронавируса на животных
Минобороны испытало вакцину от коронавируса на животных
В Вашингтоне продолжаются протесты, несмотря на комендантский час
В Вашингтоне продолжаются протесты, несмотря на комендантский час
Британские ВВС заявили о перехвате российского Ил-20
Британские ВВС заявили о перехвате российского Ил-20

Топ на сегодня

"Вечером все меняется". Рассказы очевидцев о беспорядках в США
"Вечером все меняется". Рассказы очевидцев о беспорядках в США
Трамп назвал внутренним терроризмом охватившие США беспорядки
Трамп назвал внутренним терроризмом охватившие США беспорядки
Число случаев COVID-19 в Индии приблизилось к 200 тысячам
Число случаев COVID-19 в Индии приблизилось к 200 тысячам
В России начнут выдавать новые автомобильные номера
В России начнут выдавать новые автомобильные номера
В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia
В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia

Еще по теме

Раскрыты правила работы кинотеатров в России в условиях пандемии
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Роспотребнадзор рассказал, когда откроются кинотеатры и каковы будут правила их посещения
Минкульт призвал Роспотребнадзор подготовить меры по открытию кинотеатров