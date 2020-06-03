Суд отклонил апелляцию Baring по пересмотру продажи 9,99% "Восточного"

Влада Некрасова

Шестой арбитражный апелляционный суд (Хабаровск) подтвердил отказ подконтрольной инвестфонду Baring Vostok кипрской компании Evison Holdings в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения, которым ее обязали продать 9,99% акций банка "Восточный" компании "Финвижн" Артема Аветисяна.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционная инстанция в среду отклонила жалобу на соответствующее определение арбитражного суда Амурской области, вынесенное в феврале. Суд тогда пришел к выводу, что приведенное Evison вновь открывшееся обстоятельство "должно было быть известно заявителю в период рассмотрения настоящего спора" и "не отвечает требованиям существенности".

Арбитражный суд Амурской области в мае 2019 года по требованию "Финвижн", на тот момент миноритарного акционера "Восточного", обязал мажоритарного акционера Evison исполнить соглашение о колл-опционе от 26 августа 2016 года. По условиям соглашения подконтрольная Baring Vostok кипрская компания должна была продать истцу часть своей доли в уставном капитале банка за 750 миллионов рублей.