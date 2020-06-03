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Телеведущая покончила с собой после отказа возлюбленного жениться на ней

Телеведущая покончила с собой после отказа возлюбленного жениться на нейФото: Deccan Herald

Телеведущая из индийского города Бангалор по имени Чандана покончила с собой после того, как ее возлюбленный отказался на ней жениться. Как сообщает издание Deccan Herald, ей было 29 лет.

Перед смертью девушка записала видео, которое 28 мая отправила своему бойфенду, его и своим родителям, а также некоторым друзьям, а затем совершила суицид. Получив сообщение, родители ведущей связались с ее соседями. Девушку отвезли в больницу, однако врачам не удалось ее спасти. 30 мая около полуночи она скончалась в частной клинике.

Отец Чанданы обратился в полицию с жалобой против ее возлюбленного. По его словам, пара находилась в отношениях пять лет. Юноша обещал жениться на ней, однако в последнее время начал избегать девушку и отказываться вступать в брак. В данный момент полиция планирует принять меры в отношении возлюбленного ведущей и его семьи.

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По материалам: lenta.ru

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