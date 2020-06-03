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Теодор Курентзис покажет ретроспективу Дягилевского фестиваля 12 июня

Теодор Курентзис покажет ретроспективу Дягилевского фестиваля 12 июня
Бывший художественный руководитель пермского оперного театра Теодор Курентзис подготовит ко Дню города Перми и Дню России ретроспективу международного Дягилевского фестиваля, сообщил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский на заседании краевого правительства.

"Теодор Курентзис подготовит ко Дню города, Дню России ретроспективу Дягилевского фестиваля с 2012 по 2019 годы. Зрители увидят и те спектакли, которые не были представлены онлайн из-за ограничений в связи с авторскими правами. Сейчас достигнуты договоренности с владельцами авторских прав. Будет подготовлена большая программа. Теодор Курентзис два месяца находится в Перми, подготовка ретроспективы фестиваля к 12 июня — это его инициатива, его подарок жителям города", — сказал Торчинский.

Ранее старт Дягилевского фестиваля в Перми был запланирован на 12 июня, однако из-за ситуации с коронавирусом мероприятие пришлось перенести на август.


Художественным руководителем международного Дягилевского фестиваля-2020 станет дирижер Теодор Курентзис. В июне 2019 года он ушел с должности художественного руководителя Пермского театра оперы и балета имени Чайковского, хор и оркестр musicAeterna, которыми он руководил, переехали в Санкт-Петербург. В сентябре 2019 года Пермский театр оперы и балета объявил о начале подготовки к Дягилевскому фестивалю-2020.


Властями Пермского края со 2 апреля введен режим строгой самоизоляции, под запретом оказалось проведение массовых мероприятий. Ограничения введены для сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 1839 человек, выздоровели 1077 пациентов, 60 скончались, на домашнем карантине остаются около 2,6 тысячи пермяков.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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