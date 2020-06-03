TikTok все еще самое популярное приложение в мире

Лидия Мартынова

Аналитическая компания Sensor Tower представила отчет по самым загружаемым приложениям в мире за май. Больше всего скачиваний у соцсети коротких видео TikTok. Это приложение скачали 111,9 млн раз, что в два раза больше, чем за май 2019 года.Популярнее всего TikTok в Индии — на эту страну приходится 20% скачиваний. Дальше идет США с 9,3% загрузок, но это только для Android-пользователей. А вот американские владельцы гаджетов на iOS в мае больше всего скачивали сервис для видеоконференций Zoom, поэтому TikTok оказался у них на втором месте.В 2019 году мировые скачивания TikTok составили 700 млн раз. Приложение было первым по популярности в трех кварталах из четырех, поэтому в 2020 году ему прочит миллиард скачиваний, что вполне возможно, судя по новым рекордам.