Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

TikTok все еще самое популярное приложение в мире

TikTok все еще самое популярное приложение в мире
Аналитическая компания Sensor Tower представила отчет по самым загружаемым приложениям в мире за май. Больше всего скачиваний у соцсети коротких видео TikTok. Это приложение скачали 111,9 млн раз, что в два раза больше, чем за май 2019 года.

Популярнее всего TikTok в Индии — на эту страну приходится 20% скачиваний. Дальше идет США с 9,3% загрузок, но это только для Android-пользователей. А вот американские владельцы гаджетов на iOS в мае больше всего скачивали сервис для видеоконференций Zoom, поэтому TikTok оказался у них на втором месте.
В 2019 году мировые скачивания TikTok составили 700 млн раз. Приложение было первым по популярности в трех кварталах из четырех, поэтому в 2020 году ему прочит миллиард скачиваний, что вполне возможно, судя по новым рекордам.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

В Норильске разлив топлива, власти ввели режим ЧС. Что происходит?
В Норильске разлив топлива, власти ввели режим ЧС. Что происходит?
Объявлен список фильмов, отобранных в этом году Каннским фестивалем
Объявлен список фильмов, отобранных в этом году Каннским фестивалем
В Сейме Латвии готовятся к запрету в стране георгиевских лент
В Сейме Латвии готовятся к запрету в стране георгиевских лент
Присутствовавшим при задержании Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Присутствовавшим при задержании Джорджа Флойда полицейским предъявили
Блогер припомнил националистические речи Навального
Блогер припомнил националистические речи Навального
СМИ: ВКС России впервые за три месяца атаковали террористов в Идлибе
СМИ: ВКС России впервые за три месяца атаковали террористов в Идлибе
Путин принял приглашение главы ХМАО Комаровой приехать в регион
Путин принял приглашение главы ХМАО Комаровой приехать в регион
МИД России: Отношения с Турцией переживают подъём
МИД России: Отношения с Турцией переживают подъём
СМИ раскрыли детали планируемых санкций США против "Северного потока – 2"
СМИ раскрыли детали планируемых санкций США против "Северного потока
Кара Делевинь раскрыла свои сексуальные пристрастия
Кара Делевинь раскрыла свои сексуальные пристрастия
Режим ЧС федерального уровня введен из-за разлива топлива в Норильске
Режим ЧС федерального уровня введен из-за разлива топлива в Норильске
Во Франции выпустят настолку на основе романа Глуховского "Метро 2033"
Во Франции выпустят настолку на основе романа Глуховского "Метро 2033"

Топ на сегодня

В Вашингтоне продолжаются протесты, несмотря на комендантский час
В Вашингтоне продолжаются протесты, несмотря на комендантский час
Россия и Турция совместно разработают вакцину от коронавируса
Россия и Турция совместно разработают вакцину от коронавируса
Южная Корея одобрила закупку "Ремдесивира" для лечения COVID-19
Южная Корея одобрила закупку "Ремдесивира" для лечения COVID-19
Избиркомы субъектов должны подвести итоги голосования не позднее 3 июля
Избиркомы субъектов должны подвести итоги голосования не позднее 3
В России обозначили сроки окончания испытаний вакцины на людях
В России обозначили сроки окончания испытаний вакцины на людях

Еще по теме

Названо самое популярное в мире приложение
Индийский суд отменил запрет на приложение TikTok
«Исламское государство» занялось вербовкой в TikTok
TikTok проводят бета-тестирование рекламной платформы