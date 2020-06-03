Трамп: Вернуть Россию в G7 требует здравый смысл

Лидия Мартынова

Возвращения России на саммиты формата G7 требует здравый смысл, поскольку половина обсуждаемых вопросов на этих встречах связана с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью радио Fox.

Ведущий спросил американского лидера, что сделал президент России Владимир Путин, чтобы завоевать его доверие и вернуться в клуб ведущих стран мира.

«Ну, он помог нам с нефтяной индустрией, что хорошо и для него тоже, и мы ее подняли и теперь можем спасти миллионы рабочих мест в Техасе, Северной Дакоте и других местах, в Оклахоме. Теперь производство там стабильно. Они (цены на нефть) опускались до нуля, это бы стоило пять миллионов рабочих мест. Но вообще это не вопрос того, что он сделал. Это вопрос здравого смысла, — сказал Трамп. — У нас есть G7, его там нет, а половина вопросов посвящена России. Если бы он был там, их было бы намного легче решить».

Трамп напомнил, что Россия уже входила в G8 при Бараке Обаме, но остальные страны отказались от этого формата из-за присоединения Крыма к России.

«Обаму обчистили полностью, обчистили ему карманы. Путин сделал что-то, чего он не должен делать, видимо, потому что не уважал Обаму, и США сказали: мы не хотим быть здесь, Путин должен быть там», — сказал Трамп, псоле чего еще раз подчеркнул, что дело в не том, заслуживает этого Россия или нет, а в здравом смысле.

Как сообщало ИА Newstes , 1 июня президенты России и США провели телефонный разговор, во время которого обсудили идею американского лидера провести саммит G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Южной Кореи. Лидеры двух стран обсудили также ситуацию на мировом нефтяном рынке в контексте реализации соглашения ОПЕК+. Как говорится в релизе Кремля, разговор, который состоялся по инициативе американской стороны, носил конструктивный, деловой и содержательный характер.