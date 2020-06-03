Трамп: Вернуть Россию в G7 требует здравый смысл
Возвращения России на саммиты формата G7 требует здравый смысл, поскольку половина обсуждаемых вопросов на этих встречах связана с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью радио Fox.
Ведущий спросил американского лидера, что сделал президент России Владимир Путин, чтобы завоевать его доверие и вернуться в клуб ведущих стран мира.
Трамп напомнил, что Россия уже входила в G8 при Бараке Обаме, но остальные страны отказались от этого формата из-за присоединения Крыма к России.
Как сообщало ИА Newstes , 1 июня президенты России и США провели телефонный разговор, во время которого обсудили идею американского лидера провести саммит G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Южной Кореи. Лидеры двух стран обсудили также ситуацию на мировом нефтяном рынке в контексте реализации соглашения ОПЕК+. Как говорится в релизе Кремля, разговор, который состоялся по инициативе американской стороны, носил конструктивный, деловой и содержательный характер.