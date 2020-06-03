Турбизнес – об уходе Евгения Панкевича из комитета по туризму Санкт-Петербурга

Лидия Мартынова

«Прогрессивный, креативный, открытый к новым форматам и инициативам». Так в Санкт-Петербурге отзываются о Евгении Панкевиче, который покинул городской комитет по развитию туризма. Как считают эксперты, за два года работы г-н Панкевич сделал в сумме больше, чем его пять предшественников на посту главы петербургского туристического ведомства.

СЕРГЕЙ КОРНЕЕВ ВЕРНУЛСЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга возглавил Сергей Корнеев. С возращением в город г-на Корнеева, который работал заместителем руководителя Ростуризма, турбизнес связывает определенные надежды. Многие представители отрасли в частных беседах отмечают, что Петербургу повезло в том, что именно сейчас, когда из-за пандемии туризм «на стопе», комитет возглавит опытный профессионал с большими федеральными связями.

«Государство обещает туризму поддержку, на восстановление сектора направят значительные средства. Г-н Корнеев, будучи петербуржцем и профессионалом, который 25 лет в отрасли, обязательно будет бороться за то, чтобы Петербург был в большем приоритете в продвижении и решении текущих проблем. В этом Корнееву помогут и связи, и понимание аппаратной работы, и знание трендов рынка», – говорит один из руководителей петербургской туркомпании.

СОЗДАНА БАЗА, КОТОРАЯ ПОМОЖЕТ ТУРИЗМУ ВОССТАНОВИТЬСЯ

В интервью «Вестнику АТОР» Евгений Панкевич (к слову, награжденный 2 июня за свои достижения почетной грамотой Ростуризма)заявил, что произошедшая перестановка в городском комитете по туризму «логична», так как в туризме «сейчас завершается один период и начинается другой».

«У меня закончился контракт. Два года пролетели очень быстро. За это время в Санкт-Петербурге мы создали эффективную платформу, которая поможет туризму быстро восстановиться, когда ситуация нормализуется. Это и электронная виза, которая заработала с октября 2019 года, и седьмая степень свободы воздуха для «Пулково», позволяющая развивать аэропорт как международный транспортный хаб. Можно вспомнить и генеральную ассамблею UNWTO в Санкт-Петербурге. Впервые такое статусное международное мероприятие прошло в России», - говорит г-н Панкевич.

По его словам, за это время была проведена большая работа по развитию нишевого туризма в Петербурге – конгрессного, медицинского, событийного, кинотуризма. Так, в сентябре прошлого года Петербург принимал Синепозиум, участниками которого стали ведущие иностранные продюсеры и кинодеятели.

Большой рывок произошел в конгрессном туризме: Санкт-Петербург в 2019 году в европейском рейтинге конгрессных городов занял 42 место, в то время как в 2018 году у него была лишь 80-тая позиция. В прошлом году в городе на Неве прошло 16 международных конгрессов.

Много медийного шума наделал метабренд Санкт-Петербурга, одним из визуальных элементов которого стало «бирюзовое солнце».

«Главное, что мы создали рабочий инструмент, способный работать по принципу конструктора на любые аудитории. О вкусах не спорят, но нельзя не признать, что появление метабренда создало некий хайп, что с точки зрения маркетинга и продвижения тоже пошло в плюс новой концепции», – считает г-н Панкевич.

КРЕАТИВНОСТЬ И ПРОГРЕССИВНЫЙ ПОДХОД

По отзывам участников петербургского рынка, несмотря на неоднозначное восприятие общественностью нового метабренда, от полного отрицания до принятия, в креативности и стремлении «освежить каноны» восприятия Петербурга как туристического направления команде Панкевича нет равных среди предшественников.

«За два года на посту главы комитета Евгений сделал больше, чем все руководители комитета, которые были до него. Прогрессивный, умный, открытый, мыслящий, не как чиновник», - говорит один из представителей петербургского турбизнеса.

«Стремление отойти от позиционирования Санкт-Петербурга только как «классического» экскурсионного направления – один из главных трендов деятельности Евгения Панкевича на посту председателя комитета. Так, было приложено много усилий для продвижения города как направления инсентивного, корпоративного туризма, мультикомплексной площадки для проведения крупных международных мероприятий. И отличная организация Генассамблеи ЮНВТО в сентябре 2019 года –тому подтверждение», - согласен и Иван Фильков, руководитель компании «Балтик Трэвэл Сервис».

Отмечают заслуги Евгения Панкевича и представители крупных федеральных туроператоров. Например, высокую оценку сотрудничества с комитетом по туризму дали специалисты туроператора «Интурист».

«Работа по продвижению туристского продукта Санкт-Петербурга велась в тесном сотрудничестве с комитетом. В частности, «Интурист» всегда был обеспечен необходимыми промо-материалами и информацией для презентации Санкт-Петербурга как для зарубежных партнёров, так и на внутреннем рынке. В 2019 году Комитет поддержал инициативу «Интуриста» по проведению Регионального туристического форума в российских регионах. Вместе с «Интуристом» команда комитета в рамках роад-шоу побывала в 8 регионах – от Новосибирска до Сочи. Мы благодарим г-на Панкевича за эффективную работу по продвижению Петербурга искренне желаем ему успехов в новой должности», - сообщили в пресс-службе туроператора.